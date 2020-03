Er war gegen 14.55 Uhr mit dem Entästen von am Boden liegenden Baumstämmen beschäftigt. Er war mit der notwendigen Schutzausrüstung bekleidet. Beim Abtrennen eines Astes verdrehte sich der Baumstamm und schnellte in Richtung des Körpers der 14-Jährigen. Dieser wurde am rechten Unterschenkel vom Baum getroffen.

Sein 45-jähriger Vater leistete ihm sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte.Der eingetroffene First Responder, sowie der Rettungsdienst und die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 2 übernahmen im Anschluss die Versorgung des Verunfallten.

Dieser wurde anschließend mit dem Hubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Horn verbracht.

Die Bergung des Verletzten erfolgte unter anderem durch die Feuerwehren Oberndorf/Weikertschlag und Unterpertholz.