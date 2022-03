Rauch und Funkenflug: Kaminbrand in der Neuwirth-Siedlung

Gegen Mitternacht bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Neuwirthsiedlung eine leichte Rauchentwicklung im Obergeschoß des Wohnhauses. Bei der Suche nach der Ursache konnte rasch ein Kaminbrand als Ursache festgestellt werden, da im Außenbereich leichter Funkenflug aus dem Rauchfang sichtbar war.

Die Besitzer wählten den Feuerwehrnotruf 122 und verständigten so die Einsatzkräfte. Minuten nach der Alarmierung rückten drei Einsatzfahrzeuge in die Neuwirthsiedlung aus. Bereits während der Anfahrt rüstete sich ein Trupp mit umluftunabhängigen Atemschutz aus. Die Bewohner erwarteten die Einsatzkräfte vor dem Wohnhaus und erklärten das Problem. Seitens der Feuerwehr wurde einerseits im Inneren des Hauses der gesamte Bereich um den Kamin in allen Stockwerken mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Zusätzlich wurde die Drehleiter vor dem Haus in Stellung gebracht und auch der Rauchfang am Dach mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Feuer oder Funken konnten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wahrgenommen werden. Vom Einsatzleiter wurde der zuständige Rauchfangkehrerbetrieb telefonisch kontaktiert und über den Kaminbrand informiert.



Nach mehreren Kontrollen konnte ein Sinken der Temperatur am Rauchfang festgestellt werden. Als die Temperaturen an den wärmsten Stellen auf einen nicht kritischen Wert gesunken waren, konnten die Einsatzkräfte gegen 1 Uhr früh wieder einrücken.

