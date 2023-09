Traktor verlor Bodenfräse auf stark befahrener Bundesstraße

Der Lenker eines Traktors war mit einer am Heck montierten Bodenfräse auf der Bundesstraße 36 in Richtung Thaya unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr mit der Landesstraße 8128 riss eine Halterung der Bodenfräse ab und krachte auf die Fahrbahn. Der Lenker hielt sein Fahrzeug am Straßenrand ab, sicherte die Unfallstelle ab und verständigte die Feuerwehr Waidhofen per Feuerwehrnotruf. Nach diesen Erstmaßnahmen koppelte er den Traktor von den restlichen Aufnahmepunkten ab und stellte diesen gesichert auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn ab.

Foto: FF Waidhofen/Thaya

Nach dem Eintreffen der Feuerwehrkräfte am Einsatzort wurde der vielbefahrene Bereich der Bundesstraße abgesichert und die Verkehrsregelung bis zum Eintreffen der Polizei aufgenommen. Parallel dazu wurde das Wechselladefahrzeug am danebenliegenden Supermarkt-Parkplatz in Stellung gebracht und am landwirtschaftlichen Gerät ein Kettengehänge angeschlagen. Anschließend konnte das rund 1.800 kg schwere Gerät angehoben und von der Fahrbahn entfernt werden. Das ausgetretene Öl wurde mittels Ölbindemittel gebunden und ebenfalls von der Fahrbahn entfernt.

Zweiter Einsatz während der Bergungsarbeiten

Während der Bergungsarbeiten wurde der Einsatzleiter telefonisch zu einer Türöffnung in einem Reihenhaus angefordert. Das Hilfeleistungsfahrzeug wurde vom aktuellen Einsatz abgezogen und zum zweiten Einsatz beordert. Vor Ort konnte sich die Einsatzmannschaft Zugang über ein gekipptes Fenster machen und so den Einsatz rasch abschließen. Die Einsatzkräfte konnten um 19.50 Uhr von beiden Einsätzen einrücken.