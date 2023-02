Lkw bei Garolden in Graben gestürzt: Bergung mit vier Seilwinden .

Der Lenker eines Drei-Achs-LKW war am Freitagmorgen auf der Landstraße 8 von Garolden in Richtung Peigarten unterwegs. Aufgrund der glatten Fahrbahn kam das Schwerfahrzeug rechts von der Straße ab und stürzte in den rechten Straßengraben. Ein dort gelagerter Holzstoß verhinderte, dass der Lkw komplett auf die Seite stürzte. Der Lenker blieb bei diesem Unfall glücklicherweise unverletzt.