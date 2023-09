Einsatz Rauchmelder schlug Alarm: Feuerwehrleute kletterten über Balkon

Die FF Waidhofen wurde zu einer Wohnhausanlage am Hauptplatz alarmiert. Foto: FF Waidhofen/Thaya

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D ie Feuerwehr Waidhofen musste am 1. September um 21.03 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einer Wohnhausanlage am Waidhofner Hauptplatz ausrücken.

Bewohner einer Wohnhausanlage bemerkten ein lautes Piepsen eines Rauchmelders in einer der Nachbarwohnungen. Trotz Läuten und kräftigem Klopfen machte niemand die Wohnungstür auf. Nur kurzer Recherche wurde herausgefunden, dass die Wohnungsbesitzer nicht zuhause waren. Um 21.03 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr zur Heimrauchmelder-Auslösung auf den Hauptplatz von Waidhofen alarmiert. Noch während der Anfahrt rüstete sich ein Trupp im Tanklöschfahrzeug mit umluftunabhängigen Atemschutz aus. Am Einsatzort eingetroffen wurden die Einsatzkräfte von einer Bewohnerin empfangen und zur betroffenen Wohnung gebracht. Die Feuerwehrmitglieder kontrollierten die Wohnungstür auf Erwärmung und Verrauchung, es konnten aber keine Hinweise für einen Brand gefunden werden. Vollbild Mehr aus Waidhofen Einsatz Rauchmelder schlug Alarm: Feuerwehrleute kletterten über Balkon Guter Start Savya Austria Automation liefert erstes Kundenprojekt aus Präsentiert Erste Pläne für Nachnutzung: Alte Volksschule soll „Kunsthaus“ werden Mehr Top-Stories Bei Party randaliert Betrunkener Jugendlicher ging auf Polizisten los Kriminaldienstreform Kriminaldienst neu: Polizei wappnet sich gegen Cyber-Kriminalität Geld gestohlen Unbekannte Täter sprengten Bankomat in Seefeld-Kadolz FB 1 /2 Foto: FF Waidhofen/Thaya Foto: FF Waidhofen/Thaya Anzeige Einsatz Rauchmelder schlug Alarm: Feuerwehrleute kletterten über Balkon . Die Feuerwehr Waidhofen musste am 1. September um 21.03 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einer Wohnhausanlage am Waidhofner Hauptplatz ausrücken. Verwandter brachte Zweitschlüssel Zur weiteren Erkundung betraten die Feuerwehrleute die Nachbarwohnung und kletterten über deren Balkon auf den Balkon der betroffenen Wohnung. Mittels Handscheinwerfer wurde die Wohnung durch die Glastüren kontrolliert. Da weder Rauch noch Feuer sichtbar waren, wurde die Wohnung nicht gewaltsam durch die Einsatzkräfte geöffnet. Während dieser Tätigkeiten konnte ein Verwandter der Wohnungsinhaber telefonisch erreicht werden. Dieser hatte einen Zweitschlüssel und wurde von der anwesenden Polizei ersucht, die Einsatzstelle anzufahren und die Wohnungstür zu öffnen. Um 21.37 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken. Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Waidhofen mit Hilfeleistungsfahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Drehleiterund neun Mitgliedern, sowie die Polizei Waidhofen mit einem Fahrzeug.