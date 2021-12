Schneefall und Sturm: Mehrere Einsätze für Feuerwehren

Am Dienstagnachmittag bescherte neuerlicher Schneefall und eine Sturmfront den Feuerwehrleuten einige Fahrzeugbergungen. Einsatzschwerpunkt lag im Abschnitt Raabs, aber auch in den Gemeinden Vitis, Thaya und Waidhofen an der Thaya gab es Unfälle. Verletzt wurde zum Glück niemand.