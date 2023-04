Staub löste Brandalarm im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen aus

Foto: FF WaidhofenThaya

Bei Ankunft in der Heubachstraße wurde die Einsatzmannschaft von einem Mitarbeiter erwartet. Am Feuerwehrbedienfeld konnte der ausgelöste Melder abgelesen und die genaue Örtlichkeit im Brandschutzplan gesucht werden. Ein Rauchmelder im Kellergeschoss hatte Alarm ausgelöst. Vor Ort wurde festgestellt, dass es im Zuge von Holzschneidearbeiten in der Werkstatt zu einer Brandmelderauslösung kam. Der Auffangsack der dort installierten Sägespäne-Absaugung, rutschte während des Betriebs aus der Halterung und in Folge drang eine Staubwolke in den Raum. Der im Deckenbereich installierte Rauchmelder löste daraufhin Alarm aus. Nach der Erkundung wurde der Auffangsack von der Einsatzmannschaft wieder montiert und anschließend die Brandmeldeanlage zurückgestellt.

Die Feuerwehrmitglieder konnten gegen 11 Uhr den Einsatz beenden und in das Feuerwehrhaus einrücken.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit Vorausrüstfahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Drehleiter und elf Mitgliedern.

