Eiszeit in Waidhofen

In der Genuss Hittn von Robert Rabl in Aigen brummt das Geschäft, denn nicht nur die Besucher des Freibades oder Tennisplatzes gönnen sich hier köstliches Bioeis. „Der Biohof Stadler aus OÖ beliefert uns schon seit einiger Zeit mit Bioeis. Wir bieten 30 verschiedene Sorten an, darunter Kräutereis, Blutorange, Schoko-Erdbeer oder Vanille-Karamell,“ zählt Rabl gleich die beliebtesten Sorten auf. „Joghurt-Mohn, Kokos oder Gianduja gehören auch zu den gängigen Sorten.“ Diabetiker und Veganer können dem Eisgenuss ebenso frönen, denn laktosefreie, vegane Sorbets und Milcheis runden das Angebot ab. Die Genuss Hittn ist täglich von 5-22 Uhr geöffnet, ein Becher mit 2 Kugeln kostet 2,50 Euro.

Mit ihrem Eiswagen versorgt Luise Strobl vom Biohof Strobl in Unterpertholz die Raabser Bürger mit Schafmilcheis aus eigener Produktion. „Ich freue mich sehr, dass die Menschen qualitativ hochwertige Produkte wieder zu schätzen wissen. Unser Eis enthält keine Konservierungsstoffe und keine künstlichen Farb- oder Aromastoffe. Es ist gluten- und lactosefrei und die Vanille, die ich für manche Sorten benötige, stelle ich selbst her,“ hält Strobl fest. Schoko-Rum ergänzt ab heuer die 26 Eissorten. Und ist man gerade nicht in Raabs, bekommt man das Schafmilcheis beispielsweise auch im Schüttkasten in Geras, in Drosendorf, bei den Bäuerinnen in Dobersberg oder in Heidenreichstein und Litschau, um nur einige zu nennen. Eine Kugel Eis kostet in Raabs 1,60 Euro.

Wolfgang Schützner von der Konditorei Schützner in Waidhofen ist mit der Eissaison sehr zufrieden. „Anfangs hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber jetzt läuft es sehr gut. Unter den neuen Spezialitäten ist Marille-Sauerrahm der Renner, gefolgt von Limone-Minze, weiße Schokolade-Pistazie oder Kaktusfeige. Bei den Standardsorten gehen Schokolade, Haselnuss oder Erdbeer immer gut.“ Diabetikereis wird ebenfalls angeboten, findet aber kaum Abnehmer. „Die Nachfrage nach veganem Eis ist massiv gestiegen, daher sind unsere Fruchteissorten vegan,“ ergänzt Schützner. Seine persönliche Lieblingssorte schwankt von Erdbeer, Haselnuss bis zur Schokolade. Eine Kugel Eis kostet 1,70 Euro. Schützner weiter: „Das Qualitätsbewusstsein bei den Kunden ist eindeutig gestiegen. Daher arbeiten wir nur mit Lieferanten zusammen, die uns höchsten Standard liefern. Unser moderner Maschinenpark unterstützt uns dabei.“