Das Siedlungsgebiet „Heimatsleitn“ entpuppt sich bei der Podiumsdiskussion gestern Abend (10. Jänner) als Schwerpunkt: Alle Spitzenkandidaten sprechen das Projekt an und mehrere Anfragen dazu kommen aus dem Publikum. Geladen haben – wie vor der Gemeinderatswahl 2015 – Waidhofnes Studentenverbindung Rugia und Cartellverband-Zirkel.

ÖVP-Spitzenkandidat Robert Altschach hält es für notwendig, „Gemeindebauplätze zum erschwinglichen Preis“ bieten zu können. „Wir sprechen von einem großen Stadtteil“, sollen Einfamilienhäuser, 60 Wohnungen und 45 Reihenhäuser entstehen. SPÖ-Listenzweiter Franz Pfabigan (Spitzenkandidat Patrick Neuwirth war verhindert) erinnert daran, „dass eine ganze Generation abhandengekommen ist“, weil seit Jahren Baugründe fehlen. „Wir haben keine Alternativen.“

FPÖ: "Haben Brückennotstand in Waidhofen"

Gottfried Waldhäusl, FPÖ-Spitzenkandidat und Landesrat, will seine Verbindung zum Land NÖ für das Siedlungsgebiet nutzen. Es sei schon viel Geld hin die Hand genommen worden, wäre der Rückzug „wirtschaftlich ein Wahnsinn“. Positiv sieht er die geplante Brücke zur „Heimatsleitn“: „Wir haben einen Brückennotstand in Waidhofen“, ist ihm eine zu wenig.

Einzig und allein die IG Waidhofen – eine Arbeitsgemeinschaft zwischen UBL und Grüne – spricht sich dagegen aus: zuerst UBL-Listenerster Herbert Höpfl, der Grüne-Spitzenkandidaten Martin Litschauer die erste Zeit vertrat (der Nationalratsabgeordnete war im Parlament). Er spricht von zwölf Millionen, die das Siedlungsgebiet verschlingen wird, wobei die Stadt nicht wisse, wie sechs Millionen Euro überhaupt aufgetrieben werden können. Waldhäusl versichert: „Wir werden diese Finanzierungslücke schließen.“

ÖVP will mehr Unterstützung vom Land NÖ

Litschauer ist skeptisch: „Die Bedarfszuweisungen vom Land werden dort hineingepumpt und das blockiert alles andere.“ Er will Projekte wie den Kanalbau in Matzles, Ulrichschlag und Götzles vorantreiben. Das sei nicht nennenswert budgetiert worden. Die Thayabrücke, verbunden mit einer Landesstraße nach Groß Siegharts, sei für gewisse Stadtteile verkehrsbelastend. Altschach erklärt, welchen Grund die Idee der Landesstraße hat: „Wir wollen, dass uns das Land noch mehr unterstützt.“ Die Verschuldung sei zudem in den letzten fünf Jahren „massiv zurückgefahren“ worden.

Ein Zuhörer meldet sich zur Thematik: „Wenn wir keine Gründe haben, dann sperren wir die Stadt zu.“ Was solle schon passieren, wenn Waidhofen in die Pleite schlittert? Das Land NÖ stelle der Gemeinde nur einen „Kommissär“ zur Seite. Litschauer entgegnet: „Sollen wir wirklich sehenden Auges einen Schuldenberg aufbauen?“

IG: "Finanzlage ist durchaus brenzlig"

Er malt das Bild einer Sanierungsgemeinde: „Zuerst werden die Förderungen der Verein wegrationalisiert.“ Der Bürger müsse mit Gebührenerhöhungen rechnen und die Stadt dürfe nicht eigenmächtig entscheiden. „Die Finanzlage ist durchaus brenzlig.“ Beides, diese Wortmeldung und jene des Zuhörers, wird mit Applaus quittiert.