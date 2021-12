Waidhofen-Land: Sanierung der Kanäle steht an

Das Ende des Jahres rückt mit großen Schritten näher. Höchste Zeit also, die Pläne für 2022 zu fassen. Auch die Gemeinde Waidhofen-Land gibt mittels Voranschlag einen ersten Ausblick auf die kommenden Projekte.

An vorderster Front steht dabei die groß angelegte Sanierung der Regenwasserkanäle in großen Teilen des Gemeindegebiets. Ganze drei Jahre sind dafür eingeplant. Mit dem Abschluss der Arbeiten wird 2025 gerechnet.

Baustart in Vestenpoppen und Nonndorf

Aufgeteilt wird das Projekt dabei in zwei Bauabschnitte: In der ersten Phase sollen 2022 die Kanäle in Vestenpoppen und Nonndorf erneuert werden. 2023 folgen Kainraths und Brunn. Die zweite Bauphase widmet sich schließlich in den Jahren 2024/25 den Ortschaften Buchbach, Griesbach, Sarning, Wiederfeld und Edelprinz.

Die Kosten für die erste Bauphase 2022/23 schätzt die Gemeinde auf 980.000 Euro. Für das Projekt sollen auch Rücklagen in Höhe von 351.000 Euro verwendet werden.

Während der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres wurden bereits Aufträge für Ziviltechnikerleistungen vergeben. Diese gingen für knapp 73.000 Euro an die Firma Hydro-Ingenieure aus Krems.

Laut Bürgermeister Christian Drucker ist das umfangreiche Unterfangen gut auf Kurs: „Wir sind mit dem Projekt fördertechnisch sehr gut unterwegs, sodass wir hoffentlich alles wie geplant umsetzen können.“

Weitere Investitionen im Zuge des Voranschlags umfassen Reserven für den Ankauf von Bauland in Höhe von 200.000 Euro oder auch die Restfinanzierung der sanierten Löschteiche in Nonndorf und Edelprinz. „Zum Thema Bauland wissen wir natürlich noch nicht, ob sich wirklich etwas ergibt. Mit 200.000 Euro sind wir aber auf der sicheren Seite“, meint Christian Drucker.

Insgesamt sind neue Projekte für 2022 mit rund 1.58 Millionen Euro budgetiert. Der Finanzierungshaushalt beträgt knapp 1.88 Millionen Euro. Die Summe der Darlehen soll bis Ende 2022 weiter reduziert werden. Aktuell bei 773.000 Euro, ist eine Reduzierung auf 682.000 Euro zum Jahresende 2022 vorgesehen.

„Grundsätzlich sind wir zufrieden mit der Finanzlage“, betont der Bürgermeister. Aufgrund einer sparsamen Finanzpolitik hätte man aktuell keine groben Probleme.

Gebühren bleiben unverändert

Das zeigt sich auch beim Thema Gebühren und Abgaben. Bei der Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, diese im Jahr 2022 komplett unverändert zu lassen. Auch die Entschädigungen und Zuwendungen bleiben für das kommende Jahr gleich. Zugestimmt wurde auch einem erneuten Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Gemeindebürger in Höhe von 100 Euro.