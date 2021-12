Bezirk Waidhofen/Thaya: Guter Auftakt im Handel

Ein erstes Aufatmen gab es am Montag im Handel – er durfte, so wie die körpernahen Dienstleister, als eine der ersten Branchen nach dem dreiwöchigen Lockdown wieder aufsperren.

Von zufriedenstellend bis gut, ja sogar zeitweise hektischem Betrieb reichen die Rückmeldungen, die Gewerbetreibende am Abend des ersten Öffnungstages im Gespräch mit der NÖN äußern.

Dabei zeigt sich auch, dass die Auswirkungen des Lockdowns je nach Branche und Betriebsstruktur durchaus unterschiedlich waren: Während etwa Mode- und Spielwarengeschäfte ihre Türen außer für die Abholung vorbestellter Waren ganz schließen mussten, herrschte in Handwerksbetrieben mit angeschlossenem Handel deutlich mehr Betrieb. So etwa bei der Firma Appel in Vitis, wo zwar das Stöbern im Schauraum nicht möglich war, die Beratung hinsichtlich einer neuen Heizung, eines Badezimmers oder eines neuen Kühlschranks jedoch sehr wohl.

„Was wir am Montag gemerkt haben, ist, dass natürlich im Schauraum bei den Elektrogeräten wieder mehr los ist. Das ist aber kein schlagartiger Ansturm, was wohl auch daran liegt, dass wir im Lockdown Click&Collect angeboten haben und es dadurch möglich war, auch im Lockdown Geräte zu erwerben“, fasst Geschäftsführer Helmut Hörmann zusammen. Dass man das versäumte Weihnachtsgeschäft komplett einholen könne, davon geht er nicht aus. Positiv sei aber, dass die regionalen Kunden der Firma auch im Lockdown die Treue gehalten haben, merkt Hörmann an.

Eine Herausforderung seien aber die unterschiedlichen Corona-Regeln in den einzelnen Bereichen – manches geht nur geimpft oder genesen, manches auch ohne 2G-Nachweis. „Wir bemühen uns jedenfalls, für jeden Kunden eine Lösung zu finden, um unsere Leistungen in Anspruch nehmen zu können“, betont Hörmann.

Schnee animiert Leute zum Winterschuh-Kauf

Einen guten ersten Adventshopping-Tag hat Irene Schimmel in ihrem Schuhgeschäft in Waidhofen hinter sich. „Ich habe den Eindruck, die Leute wurden durch den heuer frühen Wintereinbruch vermehrt zum Kauf von Winterschuhen animiert. Sie haben gewartet, bis wir wieder aufsperren dürfen“, berichtet Schimmel. Der Tag sei sehr zufriedenstellend verlaufen, was aber teilweise auch auf den „Schnee-Effekt“ zurückzuführen sein könnte: „Normalerweise ist das Geschäft in der Vorweihnachtszeit schwächer“, merkt Schimmel an. „Click&Collect“ hat sie zwar angeboten, Schimmel sieht dies aber mehr als Zeichen für die Kunden, dass man da ist. „Wirtschaftlich ist es ein Tropfen auf den heißen Stein“, stellt sie fest.

Viel los war bei Uhren und Schmuck – Optik Dangl in Waidhofen. „Am Vormittag war es sogar stressiger als am Nachmittag. Insgesamt war es ein zufriedenstellender Tag“, resümiert Inhaber Andreas Popp. Gerade bei Uhren oder Schmuck, die gerne zu Weihnachten geschenkt werden, sei den Kunden der Kauf vor Ort wichtig. Ein Aufholen des Defizits im Vergleich zu einem „normalen“ Advent schließt Popp zwar aus, er zeigt sich aber dennoch zuversichtlich, in den verbleibenden Einkaufstagen noch etwas aufholen zu können. Dafür öffnet er auch am Sonntagnachmittag sein Geschäft.

Als „ganz ok“ bezeichnet Modehändlerin Ulrike Ramharter aus Waidhofen den ersten Einkaufstag nach dem Lockdown. „Die Kunden sind froh, dass wir wieder offen haben, wir haben auch entsprechende Angebote und haben am Sonntag offen“, sagt Ramharter. Aufholen könne man den Verlust aber nicht mehr: „Das Jahr kann man in Wahrheit abhaken“, meint Ramharter. Wichtig wäre jetzt, dass auch nach Weihnachten die Geschäfte offen bleiben dürfen, denn erfahrungsgemäß gibt es dann sehr umsatzstarke Tage, wenn die Leute Gutscheine oder Geldgeschenke einlösen.

Dankbar für die Treue ihrer Kunden im Lockdown ist die Raabser Buch- und Spielwarenhändlerin Angelina Nigischer: „Die Leute haben brav bei uns Waren abgeholt.“ Mit dem Anlaufen des Adventeinkaufs ist sie zufrieden, wobei die neu gewonnene Freiheit aber auch „Nebenwirkungen“ hat: „Ich habe den Eindruck, die Leute sind froh, dass sie wieder raus dürfen und fahren aus Raabs fort“, meint Nigischer.