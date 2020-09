Energieagentur: Waldhäusl fordert Aussetzen von Zahlung .

Die „Causa Energieagentur“ geht in Waidhofen in die nächste Runde: FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl fordert nun von Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) in einem an ihn gerichteten Schreiben die „Hemmung des Vollzuges“ des im nicht-öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung am 9. September gefällten Beschlusses, dass sich die Stadtgemeinde an der außergerichtlichen Sanierung der Energieagentur der Regionen beteiligt.