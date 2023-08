Lohnenswertes Zukunftsprojekt Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft

Konkret bedeutet das: Ein Haushalt, ein Betrieb oder eine Gemeinde errichtet eine Photovoltaik-Anlage und nutzt einen Teil des Stroms selbst. Prosumer sind Produzenten und gleichzeitig Konsumenten des erzeugten Stroms. Kommt es zu einem Überschuss, wird die Energie idealerweise mit den Nachbarn geteilt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Für den innerhalb einer EEG zugewiesenen Strom fallen reduzierte Netzentgelte an, der Erneuerbaren-Förderbeitrag entfällt und bei Strom aus PV-Anlagen entfällt die Elektrizitätsabgabe.

Eine EEG darf Energie (Strom, Wärme oder erneuerbares Gas) aus erneuerbaren Quellen erzeugen, speichern, verbrauchen und verkaufen. Sie nützt das vorhandene Stromnetz, ist aber auf den Nahbereich beschränkt. Mitglieder oder Gesellschafter von EEGs können Privat- oder Rechtspersonen sein, Gemeinden, lokale Behörden oder auch KMUs. Sie müssen im Nahbereich der Erzeugungsanlagen angesiedelt sein.

Die unterschiedlichen Formen der Energiegemeinschaften (lokale und regionale Energiegemeinschaften sowie die österreichweite Bürgerenergiegemeinschaft) sind in der Grafik mit den verschiedenen Netzebenen dargestellt. Detaillierte Angaben zu bereits bestehenden EEG, Förderprogrammen sowie ein Benefit- und Berechnungstool sind auf www.energiegemeinschaften.gv.at ersichtlich.

Neue Herausforderungen dürfen nicht übersehen werden

Das ist grundsätzlich eine positive Entwicklung, allerdings darf man auf die Herausforderungen nicht vergessen. Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien kommt es vermehrt zu Schwankungen im Stromnetz. Grund dafür sind Fehlprognosen des Wetters, die auch Auswirkungen auf die Erzeugung haben. Daher ist es wichtig, das Stromnetz weiterzuentwickeln und in ein nachhaltiges Übertragungsnetz zu investieren. Damit kann die sichere Stromversorgung auch zukünftig gewährleistet werden.

Günstige Gaspreise senken die Nachfrage nach Biomasse

Obmann Martin Steiner von der Fernwärme Waldviertel GmbH in Vitis meint dazu: „Wir sehen geringfügig Anstiege bei der Rohstoffbeschaffung. Viele Wärmekunden sanieren ihre Objekte mit wärmedämmenden Materialien und kompensieren damit den Mehrbedarf. Erdgas ist an den internationalen Börsen wieder so billig wie vor Corona bzw. vor der Ukrainekrise. Damit sinkt sofort die Nachfrage nach regionaler Biomasse.“ Er hofft, dass die Gesetzgeber endlich die anstehenden Beschlüsse für die Energiewende umsetzen und die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Für die nahe Zukunft will Steiner die regionale Energieversorgung sicherstellen, trotz volatiler Verwerfungen am Energiemarkt.

Derzeit gibt es keine Windkraftanlagen im Bezirk

„Die W.E.B. hat aktuell fünf PV-Anlagen in Pfaffenschlag und zwei in Waidhofen in Betrieb. Windkraftanlagen sind derzeit nicht in Betrieb“, erläutert Beate Zöchmeister, Leiterin für Kommunikation & Investor Relations bei der W.E.B. „Die gesamte installierte Kapazität dieser Anlagen beträgt rund 1,7 MW.“

Das Interesse an erneuerbaren Energien ist hoch. Zöchmeister weiter: „Die W.E.B ist selbst Entwickler von Kraftwerksprojekten. Wir projektieren, errichten und betreiben Wind- und PV-Anlagen selbst und verkaufen diese nicht an andere. Wir arbeiten intensiv daran, neue Wind- und Photovoltaik-Kraftwerke umzusetzen, damit der Energiebedarf mehr und mehr aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden kann.

Die Strompreise erstrecken sich bei der W.E.B für private Neukunden von 27,60 Cent pro kWh für Privatkunden in Standortgemeinden bis zu 31,20 Cent pro kWh als Basistarif für alle Privatkunden. Die Grundgebühr beträgt monatlich 4,20 Euro (alle Preise sind inklusive Ust. angeführt).