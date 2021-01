„Soziales Engagement vor Ort ist der Raiffeisenbank Waidhofen ein großes Anliegen, verdanken wir doch unsere Erfolge der Partnerschaft – dem gelebten Miteinander – mit den Menschen aus der Region“, betont Geschäftsleiter Kurt Bogg. Die Spenden wurden noch vor dem Jahreswechsel an die genannten Organisationen übergeben.

Das Ziel des Sozialfonds ist es, Menschen aus der Region in Not rasch und unbürokratisch zu unterstützen. Mit Spenden an diese Organisationen wurde ein Beitrag dazu geleistet, dass Menschen in schweren Situationen geholfen werden kann.