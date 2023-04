Karlsteiner Mechatroniker auf England-Reise

Die Schüler der dritten und vierten Jahrgänge der HTL für Mechatronik in Karlstein verbrachten eine lehrreiche Woche in London und am Centre of English Studies an der Südküste Englands.

Es gelang ihnen, ihr Sprach- und Fachwissen beim Besuch der Flugtechnikabteilung des Northbrook College unter Beweis zu stellen. Im Besucherzentrum des Rampion Offshore Windparks konnten die zukünftigen Techniker detaillierte Einblicke in den Bau und Betrieb moderner Offshore-Windkraftanlagen gewinnen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.