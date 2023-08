Auch drittes „Seer“-Konzert im Stadtpark restlos ausverkauft

Als am 18. August Andy Marek den Vorverkauf für das geplante „Seer“-Konzert am 6. Juli 2024 startete, hielt es niemand für möglich, dass daraus letzlich drei Konzerttermine entstehen sollten. „Ich hatte ein gutes Gefühl, weil es doch die Abschiedstour dieser großartigen Band ist, dass aber nach wenigen Minuten alle Karten weg sind, das hat meine Vorstellungen weit übertroffen“ meint Andy Marek. Jeder der den Organisator kennt, weiß, dass für ihn nur dann alles gut ist, wenn auch alle Beteiligten zufrieden sind. Und das waren viele Menschen leider nicht, denn an diesem ersten Verkaufstag warteten unzählige Kartenkäufer in diversen Sparkassen und natürlich auch zu Hause vor dem Computer unverrichteter Dinge, denn es gab nach elf Minuten keine einzige Karte mehr.

Wie in der NÖN berichtet, schaffte es Andy Marek auf Grund seiner sehr guten Verbindung zu der Band und dem Management ein zweites Konzert auf die Beine zu stellen, das aber auch in nicht einmal 30 Minuten ausverkauft war. Marek gelang es einen dritten Termin zu fixieren. Der Vorverkauf dafür startete am vergangenen Freitag, und mittlerweile ist auch das dritte Konzert restlos ausverkauft. „Jetzt habe ich ein gutes Gefühl, weil ich glaube, dass alle die bei einem Konzert der Seer im Stadtpark Waidhofen dabei sein wolle,n ihre Karte haben“ meint ein zufriedener Andy Marek. Wenn man überlege, dass viele Veranstalter, die ein Konzert der Abschiedstour der Seer organisieren wollten, nicht den Zuschlag erhielten, aber Österreichs erfolgreichste Mundartband drei Konzerte in Waidhofen gibt, dann sei das etwas Besonderes.

Wegen besonderem Flair Stadtpark statt großer Wiese

Der eine oder andere in der Bevölkerung meint warum Andy Marek nicht ein großes Konzert am Sportplatz oder auf einer geeigneten Wiese organisiert, dazu sagt Marek: „Ja das stimmt, es wäre wirtschaftlich gesehen vielleicht vernünftiger gewesen, aber ich habe jetzt in den letzten Jahren mit „Kabarett & Musik im Stadtpark“ eine Marke aufgebaut, die doch weit über die Grenzen hinaus bekannt ist. Die Menschen kommen natürlich wegen des Programms, aber auch das besondere Flair des Stadtparks ist ein wesentlicher Faktor. So und deshalb habe ich gesagt, dass ich auch mit den Konzerten der Seer im Stadtpark bleibe!“

Man kann sich auf Kabarett & Musik im Stadtpark 2024“ freuen, denn da erwarten das Publikum wieder tolle Veranstaltungen und fix sind bereits der 6., 7. und 8. Juli, dreimal die Seer auf ihrer Abschiedstour.