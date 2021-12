Wehrkirche Kleinzwettl: Orgel ist Juwel

Es war die Entdeckung im Vorjahr in Kleinzwettl. Die Orgel der Wehrkirche entpuppte sich nämlich durch einen Kenner als wahres Juwel. Der pensionierte Universitäts-Professor Otto Hinterhofer trat mit dem Verdacht, dass die Orgel besonders wertvoll sein könnte, an die Gemeinde Gastern heran. Bestätigt wurde der Verdacht durch die Nachforschungen von Franz Reithner, Bischöflicher Referent für Kirchenmusik. Dieser fand heraus, dass die Orgel mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Werkstätte des Josef Gatto in St. Pölten stammt.

Gatto war Orgelbauer in dritter Generation, dessen restliche Familienmitglieder in Krems wirkten. Aus den jeweiligen Werkstätten gingen hervorragende Instrumente hervor, die vielfach heute noch im Einsatz sind und zum bedeutendsten historischen Instrumentenbestand gehören. Darauf deuten neben den Archivalien im Pfarrarchiv Gastern auch die Tonumfänge der Klaviaturen der Orgel hin. 1843 dürfte sie für die Kirche in Gastern angeschafft und nach dem Kirchen- und Orgelneubau Anfang des 20. Jahrhunderts von Gastern nach Kleinzwettl gebracht und dort unter Reduktion der ursprünglichen Gehäusehöhe eingebaut worden sein.

Gemeinde von Wert überrascht

„Wir hatten schon immer gewusst, dass die Orgel einen kulturellen Wert hat, doch dieser Umfang hat uns selbst überrascht“, erzählt Bürgermeister Roland Datler. Darum wurde vor circa einem Jahr ein Gremium gegründet, dass sich mit der Sanierung der Orgel befasst.

Vertreten darin sind Roland Datler, Vizebürgermeister Rainer Winkelbauer, Ortsvorsteher Gerhard Kainz, Herbert Kases, Gerhard Datler, Otto Hinterhofer und Helmut Graf. In mehreren Sitzungen wurde die Generalsanierung nun auf den Weg gebracht. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung die Firma Kögler aus St. Florian mit der Durchführung des Vorhabens zu beauftragen. Der Abbau der Orgel beginnt mit Ende 2022. Danach wird sie rund ein dreiviertel Jahr in der Werkstatt saniert und schließlich wiederaufgebaut.

Ursprünglichkeit von jedem Teil wird wiederhergestellt

„Die Orgel kommt, bis auf das Gehäuse, völlig zerlegt in die Werkstatt. Dort wird jeder einzelne Teil untersucht und ein Sanierungsprotokoll erstellt“, erklärt Orgelbauer Christian Kögler, „Von jedem Teil wird die Ursprünglichkeit wiederhergestellt.“ Nach dem Einbau würden die Register wieder intoniert und der Klang dem Raum angepasst. Die Pfeifenmündungen seien sehr verbogen, das deute auf eine unsachgemäße Stimmung hin. Metall- sowie Holzpfeifen werden auf Dichtheit überprüft und auf den ursprünglichen Klang gebracht. Die Vergabesumme für die Sanierung beläuft sich auf 71.640 Euro, der Gemeindeanteil wird nach Abzug aller Förderungen rund 25 Prozent der Projektkosten betragen, erörtert Bürgermeister Datler. Förderungen gebe es vom Denkmalamt, der Diözese, dem Land NÖ und privaten Gönnern.

Klangwerk und Pfeifen zu rund 97 Prozent original

„Das Instrument ist eine der wertvollsten kleinen Orgeln in Österreich“, betont Kögler. „Die Windanlage ist völlig mechanisch und noch im Originalzustand vorhanden, und das ist ganz selten. Denn das war immer das Erste, das mit der Elektrifizierung wegkam.“ Darum brauche man zum Spielen zwei Personen. Einen Organisten und einen, der den Wind macht. Das Klangwerk und die Pfeifen seien zu rund 97 Prozent original, das sei ebenso selten. Denn meistens habe man im Zuge einer Modernisierung irgendein Register ausgetauscht. „Darum kann man das gar nicht hoch genug schätzen, was hier noch vorhanden ist“, meint Kögler. Es ist ein Klangdokument aus jener Zeit. Darum wird es sehr spannend werden, wenn die Orgel wieder erklingt.“