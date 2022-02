McDonalds eröffnet bis Dezember 2022 Filiale in Waidhofen

Untergebracht werden dürften alle drei Betriebe in der noch zu errichtenden Erweiterung des Einkaufszentrums Thayapark, die an den Lagerhaus-Baumarkt angrenzen wird. Dieser Ausbauschritt hatte sich, wie in der NÖN berichtet, verzögert. Möglicherweise brachte das Interesse von McDonalds an einem Standort in Waidhofen jetzt Schwung in die Sache.

Mit der Eröffnung einer Bipa-Filiale im Einkaufszentrum dürfte jetzt wohl auch die schon länger angedachte Schließung der Filiale in der Innenstadt erfolgen. Eine Bestätigung diesbezüglich steht jedoch noch aus - sobald es seitens des Rewe-Konzerns nähere Informationen gibt, wird dieser Artikel ergänzt.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren