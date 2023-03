Kein Schaden für Bewohner im Pflege- und Betreuungszentrum Raabs

Nach eingehender Prüfung durch eine interne Kommission, die NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft sowie Experten aus dem pflegerisch-medizinischen Bereich konnte sichergestellt werden, dass die Dokumentationsmängel keine Auswirkungen auf die Pflege- und Betreuungsqualität hatten und haben.

Festgestellt wurden diese Mängel bei einer internen Untersuchung. Die vorübergehende Entbindung der Leitung von ihren Aufgaben sei in solchen Fällen standardmäßig vorgesehen. „Die Dienstfreistellung hat eine Schutz- und Sicherungsfunktion für die Mitarbeiter und Führungskräfte und den Untersuchungs- bzw. Prüfungsgegenstand. Derzeit befinden wir uns in der Endphase unserer Überprüfungen und arbeiten intensiv an der Vorbereitung der nächsten Schritte“, heißt es in einer Stellungnahme der Landesgesundheitsagentur gegenüber der NÖN. Man hoffe, zeitnah darüber informieren zu können, wie es mit der Leitung im PBZ Raabs weitergehen soll.

Maßnahmen: Schulung und Fortbildungen für Mitarbeiter

Die Landesgesundheitsagentur hat aus dem Vorfall schon Lehren gezogen: „Wir haben bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um den Anforderungen aus dem Einschaubericht der Behörde Rechnung zu tragen und unsere hohen Qualitätsstandards auf ein nächstes Level zu bringen. Dazu zählen unter anderem Schulungen und Fortbildungen für das gesamte Personal, Verbesserungen in der Dokumentation und der Qualitätskontrolle“, so die Landesgesundheitsagentur.

Richtige Lehren ziehen

