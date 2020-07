Eine Evaluierung bestimmter Laborleistungen am Landesklinikum Waidhofen sorgte vor einigen Wochen für Aufregung. Die Befürchtung, dass niedergelassene Ärzte künftig ihre labormedizinischen Proben nicht mehr ins Spital schicken könnten, stand im Raum.

Nun gibt es Entwarnung. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf verkündete anlässlich eines Besuchs am Freitag, dass dieses eigentlich nicht vom Versorgungsauftrag umfasste Angebot aufrecht erhalten bleibe. Ärzte können weiterhin ihre Proben von nicht spitals-pflichtigen Patienten zur Analyse einschicken. Mit einer Adaptierung der Prozessabläufe zur verbesserten Nutzung der Ressourcen wird dieses Zusatzangebot, das sich in der Covid-Krise bewährt hatte, weiterhin aufrechterhalten.

Waidhofen bewährte sich als Covid-Schwerpunktkrankenhaus

Pernkopf betonte außerdem, dass die Entscheidung, Waidhofen als Covid-Schwerpunkt zu definieren, eine gute gewesen sei. Das Landesklinikum habe als eines von zehn Schwerpunktkrankenhäusern hervorragende Arbeit geleistet. Insgesamt wurden 58 Covid-positive Patienten (davon sechs auf der Intensivstation) an 929 Belagstagen (davon 126 Beatmungstage) behandelt. Der Höchststand an positiv getesteten stationären Patienten (25) wurde am 16. April erreicht.