Naturpark Dobersberg: Nachwuchs im Wildschweingatter

Entzückenden Tiernachwuchs kann man derzeit im Naturpark Dobersberg erleben. Seit rund zwei Wochen laufen sieben Frischlinge im Wildschweingatter munter durch die Gegend. Dass es auch unter Tiergeschwistern so manche Auseinandersetzung gibt, ist ganz normal. Doch nach einer kleinen Rangelei wird auch schnell wieder gekuschelt, wie man im Gehege beobachten kann.

Obmann Leo Ledwinka weißt auch auf den neuen Schmetterlingslehrpfad hin: „Der Lehrpfad ist jederzeit begehbar. Neben den Schautafeln ist auch ein Audioguide verfügbar, der mittels QR-Code am Smartphone abgerufen werden kann. Für Kinder gibt es auf allen Infotafeln Abschnitte, in denen Maskottchen Leo Lepi aus der wundersamen Welt der Schmetterlinge erzählt.“

Lewinka wurde bei der kürzlich stattgefundenen Generalversammlung, wie der Rest des Vorstandes, in seiner Funktion bestätigt.

Veranstaltungsvielfalt rund um die Natur

Glücklich zeigt man sich nach den großen Sturmschäden 2021, dass im Vorjahr derartige Vorkommnisse ausblieben. Für heuer hat man sich keine größeren Projekte vorgenommen. Es stehen jedoch einige Veranstaltungen am Programm. Mit Naturvermittler Ludwig Szaga-Doktor-Degenhart kann man am 28. April die Frühblüher im Naturpark entdecken und spannende und interessante Geschichten zu unterschiedlichen Pflanzen erfahren. Der Waldlehrpfad wird am 15. Mai mit ihm neu entdeckt.

Das Leben der Bäume und Sträucher steht bei dieser Führung besonders im Mittelpunkt. Vogelexperte Norbert Waigl lädt am 27. Mai zu einer spannenden Wanderung im Naturpark ein, um die Welt der Vögel und deren Gesang kennenzulernen. Der Schmetterlingsflug um Mitternacht und Sternenbeobachtung steht am 10. Juni bei der Maiswaldlift Talstation am Programm. Mit Leopold Ledwinka und Wolfgang Schneider werden mit einer Lichtfalle Nachtschmetterlinge und Falter angelockt und bestimmt. Ebenso besteht die Möglichkeit durch ein hochwertiges Teleskop den Nachthimmel über Dobersberg zu erforschen und gemeinsam zu entdecken.

Am 15. August werden an einem wunderschönen, kleinen Teich, am Gipfel des Maiswaldlifts mit einfachen Behelfsmittel die Wasserorganismen bestimmt.

Die Schätze des Waldes entdecken und verarbeiten

Die Kraft der Natur und Heilkunst einheimischer Kräuter kann man mit Naturvermittler Szaga-Doktor-Degenhart am 26. August erfahren. Ebenso kann man mit ihm am 16. September die leckeren und interessanten Früchte aus der Natur bei einer Wanderung entdecken. Besonderes Augenmerk wird auf den Heilwert unterschiedlicher Früchte und Pflanzen gelegt, sowie auf weitere Verarbeitungsmöglichkeiten dieser Schätze. Nähere Infos unter: www.naturparkdobersberg.at

