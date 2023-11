Gleicher Lohn für gleiche Arbeit gefordert

Das bedeutet, dass Niederösterreicherinnen rechnerisch die letzten 64 Tage dieses Jahres ohne Bezahlung arbeiten. Denn am Equal Pay Day hat ein Mann in Niederösterreich bereits so viel verdient wie die Frau im gesamten Jahr. „Das kann nicht sein! Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit muss über alle Branchen und Berufe gelten“, fordert ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

In Zahlen ausgedrückt verdienen Frauen in Vollzeitbeschäftigung in Niederösterreich pro Jahr um 10.099 Euro brutto weniger als Männer. Gerade in den frauendominierten Branchen wie der Pflege, dem Handel, der Reinigung, Friseurinnen, dem Hotel- und Gastgewerbe sind die Einkommen der Arbeitnehmerinnen gering.

Lohnunterschied ist kein Naturgesetz!

„Dass Frauen in Niederösterreich um 17,3 % weniger als Männer verdienen ist kein Naturgesetz!“, sagt ÖGB NÖ Regionalsekretär Reinhold Schneider und fordert „Gleiches Einkommen für gleichwertige Arbeit muss endlich Realität werden!“