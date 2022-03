Partnerschule aus Tschechien zu Besuch in Waidhofen

Unter strengen Hygienerichtlinien konnte vom 28. Februar bis 5. März das Zwei-Jahres-Projekt „Language Switching and International Business Behaviour“ mit der tschechischen Schule ANOA aus Prag in der BHAK Waidhofen fortgesetzt werden.

Nach dem Besuch der italienischen Projektpartner im Oktober 2021 durften aufgrund der Covid19-Lockerungen im Schulbereich nun endlich die tschechischen Partner begrüßt werden. Die Anreise erfolgte mit der Bahn, eine Delegation aus der BHAK holte sie in České Velenice ab.

Die Schüler der BHAK hatten die Gelegenheit, ihre Fremdsprachenkenntnisse in Tschechisch und Englisch anzuwenden und Kontakte zu knüpfen. Neben einem Deutsch-Kurs und der Teilnahme am Unterricht wurde ein Programm aus Betriebsbesichtigungen und kulturellen Highlights in Wien und in der Wachau geboten.

Am Mittwoch stand ein ausführlicher englischsprachiger Wien-Spaziergang mit Guide Stefan Turmalin auf dem Programm, anschließend folgten eine Ringstraßen-Tour mit dem Bus und die Besichtigung des Schlosses Schönbrunn. Beeindruckt von der Schuhproduktion GEA in Schrems und der Vielfalt der Firma „Sonnentor“ in Sprögnitz wurde die Woche mit einem Tag in der Wachau abgeschlossen, bevor es mit dem Bus wieder nach České Velenice ging, um von dort nach Prag zurückzukehren.

Gegenbesuch in Prag erfolgt nach Ostern

Um dem Ziel des ständigen Austausches während eines Erasmus+ Projektes gerecht zu werden, werden Ende März die Teilnehmenden der französischen Schule erwartet.

Der Gegenbesuch in Prag wird in der Woche nach Ostern erfolgen, parallel zur Reise der Projektteilnehmer der BHAK nach Frankreich, die ihre Fremdsprachenkenntnisse in Spanisch und Französisch anwenden werden.

