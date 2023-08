Feuerwehr Großrupprechts siegte im Gemeinde-Nassbewerb in Grafenschlag

Bevor in Grafenschlag gefeiert wird, lädt die Feuerwehr zu einem anspruchsvollen Nassbewerb. Anders als bei den vielfach im Bezirk abgehaltenen Saugerkuppelbewerben, wo das Herstellen einer Saugleitung bzw. ein Löschangriff nur „trocken“ unter günstigen Wettkampfbedingungen wie Teppichen auf den Bewerbsbahnen gemeistert werden muss, wird in Grafenschlag wirklich Wasser angesaugt und verspritzt.

Dadurch erhält die Gruppe nicht nur die Bestätigung, dass die soeben hergestellte Wasserversorgung auch tatsächlich für einen Löschangriff in der Praxis verwendbar und funktionstüchtig gewesen wäre, sondern es ergibt sich durch die Füllzeit der Leitung eine gewisse Dynamik in der Zeitnehmung. Wer zwar flott beim Verlegen der Schläuche war, dabei aber nicht auf Knicks geachtet hat, wird mit einer längeren Zeit vom Start des Pumpvorgangs bis zur Ankunft des Wasser am Strahlrohr „bestraft“.

Einer schnellen und sauberen Ausführung kommt hier also eine besondere Bedeutung zu. Zeiten um die 50 Sekunden waren die Zielmarke, wenn man es unter „Podestplätze“ schaffen wollte. Die Feuerwehr Großrupprechts legte in der Gemeindewertung mit fehlerfreien 44,56 Sekunden die Bewerbsbestzeit hin und sicherte sich damit den Sieg mit gut fünf Sekunden Abstand zur zweitplatzierten Feuerwehr Kleinschönau (50,10 Sekunden). Die Feuerwehr Eulenbach wäre mit 43,10 Sekunden zwar am schnellsten gewesen, kassierte aber zehn Fehlerpunkte und erreichte mit der korrigierten Zeit von 53,10 Sekunden den dritten Platz.

Die FF Großrupprechts siegte in der Gemeindewertung mit und ohne Alterspunkte und durfte dafür den Wanderpokal aus Granit in Empfang nehmen. Foto: Michael Schwab

In der Gemeindewertung mit Alterspunkten holte sich die Feuerwehr Großrupprechts ebenfalls den Sieg (57,40 Sekunden, zehn Fehlerpunkte, abzüglich 16 Alterspunkten: 51,40 Sekunden gesamt) vor der FF Eschenau (71,8 Sekunden, 25 Fehlerpunkte, abzüglich 14 Alterspunkten: 82,8 Sekunden gesamt).

Die einzige reine Damengruppe der Gemeinde Vitis legte eine fehlerfreie Zeit von 77,40 Sekunden hin.

In der Gästewertung siegte die FF Großglobnitz mit fehlerfreien 49,13 Sekunden, Platz zwei ging mit fehlerfreien 51,70 Sekunden an die FF Matzles, Platz drei mit fehlerfreien 65,45 Sekunden an die FF Brunn.