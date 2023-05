Zwei Landessieger aus dem Bezirk Waidhofen bei Lehrlingswettbewerben

Siegerehrung Metalltechnik (v.l.): Josef Eichinger (EVN), Harald Schinnerl (Innungsmeister Metalltechniker NÖ), Christian Lochmann (Lehrlingswart), Niklas Winter (3. Platz), Fabio Pascher (1. Platz), Josip Knezevic (2. Platz), Karl Fritthum (NÖ Bildungsdirektor), Jochen Flicker (WKNÖ-Spartenobmann Gewerbe und Handwerk) Foto: Josef Bollwein

Fabio Pascher (Ausbildungsbetrieb Metalltechnik Kainz, Dobersberg) setzte sich im Rahmen des „Tags des High Tec-Lehrlings“ beim Landeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker durch, Niklas Ableidinger (Ausbildungsbetrieb Test-Fuchs, Groß-Siegharts) kürte sich zum Sieger bei den Mechatronikern. Zweiter wurde hier Marcel Goldnagl (ebenfalls Test-Fuchs).

Die Siegerehrung fand im Rahmen des „Tags des High Tec-Lehrlings“ im WIFI in St. Pölten statt. Rund 300 Schüler aus sieben Schulen konnten sich dabei über zwölf spannende Berufsmöglichkeiten und Ausbildungen mit Zukunft im Metallbereich informieren und bei Schaubewerben den Lehrlingen über die Schulter schauen.

Zahlreiche weitere Jugendliche verfolgten den „Tag des High Tec-Lehrlings“ via Stream. In drei Berufen – Metalltechnik, Elektrotechnik und Mechatronik – wurden live vor Ort beim Landeslehrlingswettbewerb die besten Nachwuchskräfte Niederösterreichs gekürt.

Beim „Tag des High Tec-Lehrlings“ konnten 300 Schüler verschiedene Berufe aus der Metallbranche „live“ und „in action“ erleben. Foto: Josef Bollwein

Beste Nachwuchskräfte gekürt

Zum besten Metalltechniklehrling Niederösterreichs wurde Fabio Pascher (Ausbildungsbetrieb Metalltechnik Kainz, Dobersberg) gekürt. Den zweiten Platz holte sich Josip Knezevic (Ausbildungsbetrieb Sveto Sucur, Langenzersdorf) vor Niklas Winter (Ausbildungsbetrieb Puchegger Metalltechnik, Oberndorf) auf dem dritten Platz.

Den Landeslehrlingswettbewerb der Elektroinstallationstechniker entschied Markus Staudinger (Ausbildungsbetrieb P&F Elektrotechnik Zeiss, Kirnberg an der Mank) für sich, gefolgt von Raffael Kern (Ausbildungsbetrieb Hatec Elektrotechnik, Hürm) und Samuel Grigorean (Ausbildungsbetrieb Klenk & Meder, St. Pölten).

Bei den Mechatronikern setzte sich Niklas Ableidinger (Ausbildungsbetrieb Test-Fuchs, Groß-Siegharts) durch. Zweiter wurde Marcel Goldnagl (ebenfalls Test-Fuchs), Dritter Felix Katzenberger (Ausbildungsbetrieb AMS Getränketechnik Enzenreith).

„Unternehmer müssen immer am Ball und am Puls der Zeit sein. Und das gilt natürlich auch für die Ausbildung“, würdigte Jochen Flicker, der Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) Im Rahmen einer kurzen Podiumsdiskussion zum Thema „Lehre und Digitalisierung“ die Leistungen der Lehrlinge.

WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer betonte, dass „gerade die Metallbranche eines der großen Stärkefelder in Niederösterreich ist – mit tollen Arbeitgeber:innen und tollen, regional verankerten Unternehmen.“

Niederösterreichs Bildungsdirektor Karl Fritthum würdigte den „Tag des High Tec-Lehrlings als „wichtige Veranstaltung, um die Leistungen unserer Lehrlinge vor den Vorhang zu holen“. Und Josef Eichinger vom Sponsor EVN freute sich über einen wieder gestiegenen Stellenwert der Lehre. „Wenn man als Lehrling beginnt, kann man es ganz nach oben schaffen.“ Einig waren sich alle vier, dass die Digitalisierung bereits zum absoluten Fixpunkt in der Lehrausbildung geworden ist.

Mit hervorragenden Leistungen warteten die angehenden Fachkräfte bei den Landeslehrlingswettbewerben der Metalltechniker, Elektroinstallationstechniker und Mechatroniker auf – im Bild mit Josef Eichinger (EVN), NÖ Bildungsdirektor Karl Fritthum und dem Obmann der WKNÖ-Sparte Gewerbe und Handwerk Jochen Flicker. Foto: Josef Bollwein

