„Prinzipiell bekommen positiv getestete Patienten per Bescheid eine Quarantänezeit. Wenn sich der Gesundheitszustand dieser Patienten so bessert, dass sie nicht mehr spitalspflichtig sind, können wir sie auch in häusliche Quarantäne entlassen. Dabei achten wir natürlich genau auf die Vorgaben der Behörde, auf die Versorgung zuhause und auf die Aufklärung über Verhaltensmaßnahmen“ erläutert der Abteilungsleiter der Inneren Medizin, Primar Andreas Kretschmer.

Krisenstab täglich, auch am Wochenende im Einsatz

Neben dem medizinischen, pflegerischen und kaufmännischen Personal, welches gemeinsam mit viel Engagement und Leidenschaft für eine gesicherte Versorgung aller Patienten sorgt, ist auch der Krisenstab, bestehend aus zwei Teams, jeden Tag, auch am Wochenende, im Einsatz.

In kürzester Zeit konnten die Mitarbeiter, die Räumlichkeiten und die Prozesse des Klinikums für die Aufnahme von Verdachtsfällen und Covid19-Patienten fitgemacht und somit diese Patienten medizinisch und pflegerisch bestens versorgt werden.

Regionalmanager lobt Krankenhaus-Personal

Regionalmanager Andreas Reifschneider zeigt sich beeindruckt über die interdiszplinäre und kompetente Arbeit der Mitarbeiter: „In dieser außergewöhnlichen Lage sind alle gefordert. Die Führungskräfte und etablierten Krisenstäbe meistern die unerwartete Situation erstklassig. Besonderer Dank gilt allen, die direkt mit den Patienten, am Bett, in der Logistik, der Administration, Technik, Reinigung, Küche und Verwaltung arbeiten. Ihr leidenschaftlicher und engagierter Einsatz ist Grundlage für die hohe medizinische Versorgungsqualität und die ersten Erfolge in der Behandlung.“

Und der Appell der Mitarbeiter aus dem Landesklinikum Waidhofen lautet: „Wir bleiben stark für Euch – bitte bleibt Ihr für uns Zuhause“.