Verschönerungsverein lud zum „Stadl-Heurigen“ in Dietmanns

Der Heurige, welcher an der neuen Radeinstiegsstelle stattfand, bot Bewohnern und Gästen die Gelegenheit, kulinarische Köstlichkeiten und gesellige Momente zu genießen. Der Stadl-Heuriger in Dietmanns war zweifellos ein Erfolg und wird sicherlich in den kommenden Jahren weiterhin ein beliebtes Ereignis bleiben.