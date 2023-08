Feuerwehrjugend absolviert Fertigkeitsabzeichen

In den letzten Wochen bereiteten sich die Mitglieder der Feuerwehrjugend auf die Absolvierung des Fertigkeitsabzeichen "Melder" bzw. "Melder - Spiel" vor. Am 3. August wurde dieses Wissen abgerufen und das Fertigkeitsabzeichen absolviert. Mehrere Stationen mussten die Jugendlichen an diesem Nachmittag absolvieren, um das begehrte Abzeichen zu erreichen.

Zu Beginn starteten die Teilnehmer mit der Stationen "Testblatt" bzw. "Fragen". Nach dieser schriftlichen bzw. mündlichen Wissensabfrage ging es weiter zur Praxisanwendung. Neben Gerätekunde am Digitalfunkgerät (richtige Bedienung des Funkgerätes) mussten die Jugendlichen Funkgespräche absetzen und richtig entgegennehmen.

Alle Teilnehmer legten eine tolle Leistung an den Tag und konnten die gestellten Aufgaben erfolgreich meistern. Feuerwehrkommandant Christian Bartl, Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Panagl und Unterabschnittskommandant Herbert Pfeiffer durften allen teilnehmenden Feuerwehrjugendmitglieder das Fertigkeitsabzeichen überreichen und ihnen für die tolle Leistung gratulieren.