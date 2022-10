Raabser Stadthistoriker führt zu verborgenen Schätzen

Vollbild

Die Mauer des Bergfrieds der Burg Buchenstein war mehr als zweieinhalb Meter dick, erzählte der Raabser Stadthistoriker Erich Kerschbaumer. Die Teilnehmer an der historischen Wanderung machten Halt vor den Resten des Palas, des Wohngebäudes der Burg Buchenstein. Das Gelände dahinter fällt senkrecht zum Thayatal ab. In der Ferne die Kapelle zum Heiligen Laurenz. In der Kapelle zum Heiligen Laurenz in Liebnitz befinden sich die um 1500 geschaffenen Figuren der Heiligen Laurentius und Gallus. Die Kapelle in Liebnitz war einst Teil der ehemaligen Burg bzw. des Schlosses und wurde mehrfach um- und ausgebaut.

