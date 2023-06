Ruine Kollmitz ist ein historisches Baujuwel

Auf einem steil abfallenden, von der Thaya umflossenen Felssporn stehen die imposanten Reste der Burg Kollmitz, die zu den größten mittelalterlichen Burganlagen Niederösterreichs gehörte. Der halbkreisförmige Torturm mit dem Spitzbogentor, der Hungerturm, der Bergfried, die zyklopische – aus großen, unregelmäßigen Bruchsteinen erbaute – Mauer, Reste des Wohngebäudes und der Burgkapelle sind erhalten. Seit 1974 kümmert sich der „Verein zur Erhaltung der Burgruine Kollmitz“ um die Anlage und ließ 2022 aufwändige Sanierungsarbeiten durchführen. Die sachkundige Obfrau des Vereins, Margit Auer, führte am Pfingstsonntag eine Gruppe geschichtsinteressierter Menschen durch die Anlage.

Die Burg wurde im 13. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Sie wurde zum Schutz des Hinterlandes gegen Einfälle aus Böhmen errichtet, als Baumaterial standen nur Steine und Kalk aus den Wäldern, Sand und Wasser aus der Thaya zur Verfügung. Im 14. Jahrhundert wurde der Burg Kollmitz die „Große Gerichtsbarkeit“ zugesprochen. Die „Kammer der peinlichen Befragung“, also die Folterkammer, sowie das Verlies legen noch heute Zeugnis davon ab. Etwa 300 Meter nordwestlich der Burg steht die 110 Meter lange und fünf Meter hohe Böhmische Mauer, die einen Angriff des böhmischen Königs Georg von Podiebrad im Jahr 1451 abhalten konnte. Die Herrschaft der Burg wechselte oft, von 1411 bis 1620 war sie im Besitz der Freiherrn von Hofkirchen, auch das Stift Geras, die Herrschaft Raabs sowie das Stift Pernegg waren Eigentümer der Burg. Seit 1994 ist sie im Besitz der Gemeinde Raabs.

Im Jahr 1703 schlug ein Blitz in den Hungerturm ein und entfachte ein großes Feuer. Seitdem wurde in die Burg kaum mehr investiert, sie war dem Verfall preisgegeben, Steinmaterial aus den Gemäuern wurde zum Bau der Kirche in Grossau und für Häuser in der näheren Umgebung verwendet. Ein gotisches, steinernes Fenstergewände im Hungerturm, Stuckreste und ein Kreuzgewölbe-Ansatz im „Ballsaal“, auch der Torbogen aus Sandstein im inneren Tor sind noch erhalten. Die Ruine Kollmitz ist überaus sehenswert. Laut Obfrau Magit Auer kommen etwa 12.000 Gäste pro Jahr, die sich auch in der den ganzen Sommer über täglich geöffneten Jausenstation erfrischen können.

Führungen mit Margit Auer sind jeden dritten Sonntag im Monat, jeweils um 14 Uhr. Der nächste Termin ist Sonntag, 18. Juni.