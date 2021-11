Leopoldimarkt am Schloss Waidhofen/Th.: "Das Leben muss weiter gehen"

Viele Weihnachtsmärkte wird es heuer voraussichtlich nicht geben. Auf den Leopoldimarkt wollte der Verein „Wald4tler Leopoldi mit Herz“ nicht verzichten. „Die Entscheidung, den Markt durchzuführen ist niemals in Frage gestanden, denn das Leben muss weitergehen“, erzählt Obfrau Pia Gudenus. „Wir hatten schon vor der Bundesregierung die 2G-Regel für den Markt beschlossen. Zusätzlich wird noch eine FFP2-Maske getragen.“

Gerald Muthsam

Der Weihnachtsmarkt im Schlossgewölbe zu Leopoldi stellt den Beginn der Adventzeit in Waidhofen dar und wird bereits zum 17. Mal organisiert. Der Erlös geht heuer an das Sozialprojekt „Lernnest“ mit Obfrau Ulrike Fitz.

„Das Lernnest ist schon seit 2013 in Waidhofen aktiv, aber nicht sehr bekannt. Wir arbeiten mehr im kleinen Rahmen“, erklärt Fitz. „Wir betreuen Kinder, die sich in verschiedenen Lebenslagen plagen und versuchen die Eltern zu unterstützen, indem wir die Kinder begleiten, dass sie so durch die Schule kommen, um danach einen Job finden zu können.“

"Im sozialen Leben Fuß fassen können"

Es sei auch schon vier Mal gelungen eine Lehrstelle für einen Schüler zu finden. „Wir werden mit dem Verein nicht die Welt retten, aber wollen beitragen, dass ein paar Jugendliche mehr im sozialen Leben Fuß fassen können und ihren Weg gehen lernen“, gibt sich die Obfrau bescheiden. Derzeit betreuen zwölf Paten einzeln die Kinder. „Das kann man sich wie eine Oma oder Tante vorstellen“, erläutert Fitz. „Ich darf auch jeden einladen, der sich ein oder zwei Stunden in der Woche Zeit nehmen möchte, Kinder beim Großwerden zu begleiten.

Bürgermeister Josef Ramharter bezeichnete bei der Eröffnung den Markt als eine Tradition. „Der heilige Leopold ist nicht nur der Landespatron von Niederösterreich, sondern hat auch mehrere Klöster gestiftet, wie das Stift Klosterneuburg“, führt der Stadtchef aus. „Hier schließt sich für mich der Kreis. Denn Leopold war es auch wichtig, dass es in den Klöstern eine Bildungseinrichtung gab und somit eine soziale Funktion gegeben war.“ Es freue ihn besonders, dass mit den Einnahmen das Lernnest unterstützt werde. Er dankt allen für ihr Engagement.

Diakon: Hilfe ist gerade jetzt wichtig

Diakon Josef Trinko betonte bei seinem Segen, dass sich der Verein immer wieder für Menschen, die es schwer haben im Leben, engagiert. Solche Fälle würden besonders in dieser schwierigen Zeit vermehrt ans Tageslicht treten. Daher sei es gut, wenn nicht weggeschaut, sondern geholfen werde, wo es möglich ist. Die jetzige Zeit zeige auch, dass nicht alles selbstverständlich sei, Dies solle aber keine Schwarzmalerei sein, sondern ein Denkanstoß.