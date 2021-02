Erneut brennt es im Tierheim Schlosser .

Der Dachstuhl des Tierheimes Schlosser ging in der Nacht zum 9. Februar neuerlich in Flammen auf. Bis Dienstagfrüh kämpften 87 Feuerwehrmitglieder bei eisigen Temperaturen gegen die Flammen an. Laut Feuerwehr gibt es keine Verletzten, auch für die Tiere besteht diesmal keine Gefahr.