Regen verzögert die Ernte - Bauern sind noch mit Erntearbeit beschäfti

„Der Regen ist leider zu spät gekommen“, berichtet Kammerobmann Christoph Kadrnoschka. „Zumindest bei Erdäpfel und Mais brachte er nur mehr wenig Abhilfe, da die Pflanzen von der Dürre davor sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden. Beim zweiten Schnitt gibt es einen Komplettausfall, der ein großes Problem beim Grundfutterbedarf darstellt.“

Die Getreideernte ist im Bezirk nicht abgeschlossen. In den Gemeinden Kautzen, Dobersberg oder Vitis wird nach dem Starkregenereignis geerntet. „Der Regen wirkt sich leider negativ auf die Qualität aus, da sich das Rohprotein auswäscht und das Getreide auswächst“, ergänzt Kadrnoschka.

Alternativen werden gesucht, allerdings dauert es Jahre, bis neue, resistentere Getreidesorten eingesetzt werden können. „Das Problem sind die wechselnden klimatische Bedingungen. Ist eine Sorte regenstabiler, verträgt sie die Trockenperiode gar nicht“, weiß Kadrnoschka. „Alternative Kulturen wie Körnermais, Sonnenblumen, Rüben oder Kürbisse gehören heute im Bezirk zum Alltagsbild.“

Der Kostendruck ist enorm, berichtet Kadrnoschka. „Derzeit sind wir mit dem Getreideanbau eindeutig im Minus. Die Kosten für Treibstoff, Pflanzenschutz, Dünger oder Transport sind in die Höhe geschossen, gleichzeitig liegen wir beim Produktpreis weit unter dem Niveau vor Kriegsausbruch in der Ukraine.“ Allein die Transportkosten sind von etwa 40-42 Euro pro Tonne auf 65 Euro pro Tonne gestiegen.

Robert Rabl betreibt in Aigen seit 2013 eine Aroniabeeren-Plantage. Wie macht sich der Klimawandel in seinem Betrieb bemerkbar? Rabl dazu: „Die Aroniapflanzen halten Gott sei Dank einiges aus. Im heurigen Frühjahr gab es genug Wasser. Auch Spätfröste sind für die Beeren kaum ein Thema, da sie erst Ende Mai blühen. Während der Trockenperiode sind einige Beeren abgefallen, der Regen in den letzten Tagen sorgte aber dafür, dass die Aroniabeeren am Baum schön gewachsen sind. Jetzt fehlt noch ausreichend Sonne, damit der Zuckergehalt passt.“

Die Ernte erfolgt Ende August/Anfang September. Rabl rechnet mit einem durchschnittlichen Ernteertrag.

Die Kostensteigerungen merkt Rabl deutlich, angefangen vom Diesel über den Treibstoffzuschlag für den Abtransport der geernteten Früchte bis hin zur Direktvermarktung. „Die Preissteigerungen bei Flaschen, Kartons, Etiketten, etc. sind enorm“, berichtet er.

In ihrem landwirtschaftlichen Betrieb in Kleinzwettl baut Renate Kainz vorwiegend Getreide, Mohn, Sonnenblumen und Raps an. Die zunehmenden Wetterextreme sieht sie mit Sorge: „Der Roggen steht derzeit noch, allerdings hat die Qualität durch die starken Regenfälle sehr gelitten. Das restliche Getreide wurde schon vor dem Regen gedroschen. Hier ist die Qualität sehr gut, der Ertrag - gerade bei der Sommergerste - durch die vorhergehende Trockenperiode geringer“, erklärt die Kammerobmann-Stellvertreterin.

Bei Sonnenblumen und Mohn ist es ähnlich. „Bei den Sonnenblumen haben die starken Regenfälle teilweise zum Bruch geführt. Der Mohn hat weniger darunter gelitten. Die Kapseln sind dieses Jahr etwas kleiner, aber es schaut ganz gut aus.“

Kainz reagiert auf die klimatischen Gegebenheiten, indem sie vermehrt auf Wintergetreide setzt und neue, resistentere Sorten ausprobiert. „Die Felder werden bei uns nicht bewässert, nur die Obstplantage. Wir versuchen durch Begrünung der Felder den Boden besser zu schützen und das Wasser im Boden zu halten.“ Dazu kommt der verstärkte Schädlingsdruck bei längeren Trockenperioden. „Raps und Mohn sind vom Erdfloh stark befallen“, ergänzt Kainz. Bei der heurigen Ernte rechnet sie mit weniger Ertrag: „Der Bauer ist immer der Letzte, da er durch die globale Preisgestaltung - außer bei der Direktvermarktung - keine Einfluss auf die Preise hat.“

Der Kostensituation können Landwirte kaum etwas entgegenhalten. Kainz dazu: „Preise für Energie, Sprit und Dünger sind extrem hoch. Gleichzeitig sind die Preise für unsere Produkte heuer wieder stark gefallen. Das schmälert den Ertrag für die Bauern enorm.“ Einsparungspotenzial sieht sie kaum.

„Der Klimawandel ist für die Haselnuss nicht problematisch. Nur Spätfröste sind gefährlich“, berichtet Reinhard Harrer, Obmann des Vereins Waldviertler Haselnüsse. Der Verein wurde 2015 gegründet und hat derzeit 5 Mitgliedsbetriebe (zwei Biobetriebe und drei konventionelle Haselnussbauern). „Haben wir Ende Mai Minus 4 Grad, gibt es einen Totalausfall bei der Haselnuss. Dagegen sind längere Trockenperioden keine wesentliche Gefahr. Nur in den beiden Dürrejahren 2017/18 hatten wir geringere Erntemengen.“

Dadurch sieht Harrer auch keinen Handlungsbedarf aufgrund der klimatischen Bedingungen. „Bei trockener Witterung ist der Haselnussbohrer ein Schädling, der die Ernte dezimiert, in sehr feuchten Jahren kann der Monilia-Pilz zu Ausfällen führen. Allerdings setze ich in meinem Biobetrieb keinerlei Spritzmittel ein“, hält er fest.

Für 2023 lässt sich der Ertrag noch schwer abschätzen. Harrer dazu: „Mai und Juni sind für uns die wichtigen Monate. Hier brauchen die Pflanzen ausreichend Wasser, um Früchte auszubilden.“

Der Kostendruck hält sich in Grenzen. „Die Plantagenpflege ist arbeitsintensiv, weniger kostenintensiv. Allerdings muss man berücksichtigen, dass die Haselnussstaude nach der Pflanzung erst nach ca. 6 Jahren beerntet werden kann.“