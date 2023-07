Niederschlag fehlt bei fast allen Kulturen

Sonne, Wärme - ideale Bedingungen, um die Ernte reifen zu lassen, könnte man als Laie meinen. Doch Bauernkammer-Obmann Christoph Kadrnoschka ist skeptisch: „Bis vor rund einem Monat sah der Bestand noch sehr üppig aus. Wenn die Getreidesorten in der Kernfüllphase jedoch zu wenig Wasser bekommen, dann wirkst sich das auf den Ertrag und auf die Qualität aus.“ Wintergerste wurde bereits gedroschen, was auch relativ früh im Vergleich zu den Vorjahren ist.

Die großen Regenmengen, die im Frühjahr gefallen sind,helfen den Bauern jetzt nicht. „Die Wassermassen haben den Boden hart gemacht, das kann man auch in privaten Gärten beobachten. Daher fließt das Wasser jetzt eher ab, als in den Boden einzudringen.“ Und auch die Getreidepreise sieht Kadrnoschka aufgrund des Ukrainekrieges in den Keller rasseln. „Die Preise sind weit unter dem Vorkriegsniveau!“

Keine optimalen Bedingungen beim Anbau

Etwas hinter der normalen Entwicklung sieht Kadrnoschka auch die Maiskulturen. denen ebenso der Niederschlag fehlt. Kartoffeln und Rüben wurden zu nicht optimalen Bedingungen angebaut, ob die Entwicklung sich nun ins Positive wendet, das hängt wieder einmal auch von den noch zu erwartenden Niederschlägen ab.

Öllein und Mohn hingegen ortet der Obmann der Bezirksbauernkammer auf manchen Feldern „einigermaßen gut. Hier gibt es natürlich auch große Unterschiede, die sich durch die verschiedenen Standorte ergeben. Eine Prognose abzugeben ist allgemein sehr schwierig, da sich von einem auf den anderen Tag alles ändern kann“, vereist Kadrnoschka auf die Gefahr von Unwettern, denen die Kulturen hilflos ausgliefert sind.

Appell für Verständnis in der Erntezeit

Mit einer Bitte möchte sich Christoph Kadrnoschka abschließend an die Bevölkerung wenden: Etwas mehr Rücksicht nehmen, „Wir bedauern natürlich, wenn wir mit unseren Mähdreschern am Wochenende neben einer Wohnsiedlung fahren müssen, aber unsere Tätigkeit ist eben leider witterungsabhängig.“ Auch im Straßenverkehr würde er sich Verständnis wünschen. „Unsere Erntemaschinen werden durch einen Vorfahrer angekündigt, wenn wir die Straße benützen müssen. Hier gibt es leider auch oft nur wenig Verständnis und Bereitschaft der Fahrzeuglenker, zur Seite zu fahren.“