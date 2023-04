Eröffnet Erdstallzentrum in Thaya ab sofort geöffnet

Lesezeit: 3 Min GM Gerald Muthsam

Bei der Eröffnung: Bundesrätin Viktoria Hutter, Bürgermeister Eduard Köck, Bezirkshauptfrau Manuela Herzog, Vizebürgermeister Franz Strohmer, Pfarrer Thomas Skrianz, Landesrat Ludwig Schleritzko, Baumeister Albert Wilhelm und Projektleiter Oliver Fries. Foto: Gerald Muthsam

A b sofort kann das neue „Erdstallzentrum Thayaland“ in Thaya im Haus 14 besichtigt werden. Die Sehenswürdigkeit wurde am Donnerstag feierlich in Anwesenheit von Landesrat Ludwig Schleritzko eröffnet.