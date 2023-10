700 Quadratmeter Mode in der Innenstadt von Waidhofen/Thaya

„Die neue Geschäftsfläche in acht Werktagen so umzubauen, dass alles passt, war schon eine Herausforderung und eine Grenzerfahrung“, berichtete Bürgermeister Josef Ramharter in einer „Doppelrolle“ anlässlich der Eröffnung des neu übernommenen Geschäftsbereiches von Ramharter-Moden, deren Inhaberin seine Gattin Ulrike Ramharter ist. „Wir hätten das alles aber nicht ohne die Unterstützung unserer Familie geschafft.“

Beratung für Kunden wichtig

„Wir tun, was wir gerne tun, und das ist, schöne Mode zu verkaufen“, dankte Ulrike Ramharter vor allem ihren Mitarbeiterinnen, „auf die man sich zu hundert Prozent verlassen kann!“ Sie selbst sieht die Entscheidung der Geschäftserweiterung zwar als mutigen Schritt (Mode für Damen und Herren wird nun auf rund 700 Quadratmetern angeboten), doch auch 2008 (in Zeiten der Finanzkrise), hatte sie mutige Investitionen getätigt. Und der Erfolg gibt der Unternehmerin Recht. „Wir haben viele Stammkunden und das ist es, worin die Chance des Fachhandels liegt. Wir bauen Beziehungen zu unseren Kunden auf, die über Jahre und Anlässe hinweg wachsen. Gute Beratung ist nach wie vor wichtig“, erklärte Ulrike Ramharter das Firmenmotto: We love to dress you!

Lob kam von Nationalratsabgeordneter Martina Diesner-Wais auch dafür, dass es Ramharter-Moden nun schon seit 24 Jahren gibt. „Ich danke für das große Engagement und dafür, dass es solche Geschäfte bei uns im Waldviertel noch gibt. Wir müssen aber auch bereit sein, in der Region einzukaufen und regionale Betriebe einzubinden.“

Zum Unternehmergeist beglückwünscht wurde Ulrike Ramharter auch von Dechant Josef Rennhofer, ehe er die Räumlichkeiten segnete und die Besucher bei einem Rundgang gleich ein wenig gustieren konnten.