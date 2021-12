Goldener Hirsch Waidhofen/Thaya: Neue Pächter gefunden

Ausgerechnet durch einen NÖN-Bericht wurden Oliver und Lilia Kottsinger auf das Gasthaus „Zum Goldenen Hirschen“ in Waidhofen aufmerksam: Wie berichtet schloss die bisherige Pächterin Andrea Pruckner wegen Personalmangels das Lokal.

Da traf es sich gut, dass die Kottsingers schon länger auf der Suche nach einem Wirtshaus zum Pachten im Bezirk Waidhofen waren: Sie wollen als neue Betreiber den „Goldenen Hirschen“ ab 14. Dezember wieder eröffnen.

„Wir haben in den vergangenen Jahren in der Steiermark gelebt, wir hatten dort eine Skihütte. Doch durch Corona haben wir jetzt die zweite Wintersaison verloren und mussten unseren Berggasthof leider aufgeben“, sagt Oliver Kottsinger im Gespräch mit der NÖN.

Haus für Ruhestand im Waldviertel gesucht

Da er selbst aus Niederösterreich stammt, hatte er geplant, seinen Ruhestand im Wald- oder Weinviertel zu verbringen. „Wir haben vor fünf Jahren nach einem Haus als Alterssitz gesucht und eines in Dobersberg gefunden. Nach dem Aus für unseren Berggasthof sind wir dorthin gezogen“, erzählt Kottsinger.

Doch für die Pension sei es jetzt noch zu früh gewesen – daher lag es nahe, sich nach einem Lokal in der Umgebung umzusehen. Die Suche gestaltete sich schwierig, freie Wirtshäuser waren nicht zu finden. „Dann stießen wir auf den Artikel über die Schließung des ‚Goldenen Hirschen‘ in der NÖN. Ich dachte mir, das schauen wir uns an“, erinnert sich Kottsinger. Gesagt, getan. Er nahm mit dem Eigentümer Gottfried Waldhäusl, Landesrat der FPÖ und Stadtrat in Waidhofen, Kontakt auf.

Nur wenig später, am Mittwoch, war die Entscheidung gefällt: Die Kottsingers pachten den „Goldenen Hirschen“. „Wir wollen bürgerliche Küche von Bärlauch-Spaghetti bis zu Wildwochen, vom Schweinsbraten bis zum Tafelspitz anbieten“, planen die neuen Pächter. Einmal pro Woche – wahrscheinlich freitags – soll es einen Abend unter dem Motto „American Diner“ geben, mit Burgern, American Hot Dogs und Chilli con Carne. Auch Mittagsmenüs wird es geben.

Geplant ist, am 14. Dezember aufzusperren, soweit es die Corona-Vorgaben zu diesem Zeitpunkt erlauben: „Wir starten auf jeden Fall mit Gerichten zum Mitnehmen, falls wir komplett aufsperren dürfen, kann man natürlich auch im Lokal speisen“, schildert Kottsinger seine Eröffnungspläne.

Führen wird das Lokal seine Frau Lilia, eine aus Russland stammende Ärztin, mit der er seit 13 Jahren verheiratet ist.

„Da können wir auch mal einen russischen Abend machen, das haben wir auch in unserem früheren Lokal mit Erfolg gemacht“, schmiedet Kottsinger schon weitere Zukunftspläne.