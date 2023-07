Guter Start für „Kabarett und Musik“ im Waidhofner Stadtpark

Dabei war es bis zum Schluss eine Zitterpartie, ob die Vorstellung überhaupt im Freien stattfinden kann, denn nur zwei Stunden vor Beginn gab es noch einen Regenschauer in Waidhofen, und die Wetterprognose für den weiteren Abend war mit Unsicherheiten behaftet. „Wir haben bei unseren Veranstaltungen die Regel, dass wir nur bei Unwetterwarnung in die Sporthalle ausweichen. Wir haben dort alles aufgebaut, um 17.30 Uhr hat es noch geregnet, um 18 Uhr schien die Sonne, da dachte ich mir, wenn ich jetzt die Veranstaltung in der Halle mache, dann sagen die Leute, ich habe einen Vogel. Also entschied ich mich für den Stadtpark“, sagte Andy Marek bei der Begrüßung.

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen sei sensationell verlaufen - wie berichtet sind fünf Abende bereits ausverkauft. Groß vorstellen musste Marek den Star des Abends - Alex Kristan - nicht mehr: „Egal, wo er spielt, es ist ausverkauft“, merkte Marek an. „50 Shades of Schmäh“ ist Kristans viertes Programm, in dem er seinen 50. Geburtstag verarbeitet. Er verstand es, das Publikum mit seinem Schmäh in verschiedenen Schattierungen gut mitzunehmen. Vor allem seine Seitenhiebe auf die Blüten und Auswüchse der „politischen Korrektheit“ kamen sehr gut an.

Weiter geht es mit „Kabarett und Musik im Stadtpark“ am Freitagabend mit Viktor Gernot und am Samstag mit „Andy Marek und Freunde“.