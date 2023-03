Erweiterung Kindergarten Vitis: Zubau für neue Gruppen um 1,7 Millionen Euro

Lesezeit: 2 Min Edith Hofmann

Die Gemeinderäte Walter Katzinger und Johann Süss, Kindergartenleiterin Gabriele Nitsch, Bürgermeisterin Anette Töpfl und Vizebürgermeister Hermann Lauter sowie Robin Eisner, Peter Binder, Klara Nathan und Frieda Gosch freuen sich auf eine Erweiterung des Kindergartens. Foto: Edith Hofmann

I m Zuge der Kinderbetreuungsoffensive wird die Gemeinde Vitis 1,7 Mio. Euro in einen Zubau investieren. Derzeit werden in den fünf Gruppen Kinder ab 2,5 Jahren betreut. Die Kinderbetreuungsoffensive fordert jedoch, dass bereits Kinder ab zwei Jahren in den Kindergarten gehen können, um damit die Lücke zwischen dem Ende der Karenzzeit und dem Eintritt in den Kindergarten zu schließen.