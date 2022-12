Thaya will rund 20.600 m² neues Bauland schaffen

Werbung

Neues Bauland soll am Westrand von Thaya entstehen: Durch entsprechende Kauf- bzw. Optionsverträge sicherte sich die Marktgemeinde Thaya in ihrer jüngsten Gemeinderatssitzung Flächen im Ausmaß von rund 20.600 Quadratmetern.

Die Grundstücke liegen entlang der Landesstraße L8122 auf der westlichen Seite und südwestlich der Bergstraße. Fix gekauft werden soll die Liegenschaft des verstorbenen Karl Trojan, welche aus den Parzellen 655 bis 660 besteht und rund 5.000 Quadratmeter umfasst. Am Nordostrand der Liegenschaft befindet sich ein Haus. „Wir wollen versuchen, das Gebäude weiterzuverkaufen. Die dahinterliegenden Grundstücke Richtung Nordwesten sollen als neues Bauland genutzt werden“, erläuterte Bürgermeister Eduard Köck (ÖVP) in der Sitzung.

Inklusive Haus liegt der Schätzwert bei 120.000 Euro. Der Gemeinderat ermächtigte in seinem Beschluss den Bürgermeister, den Vertrag über den Ankauf der Liegenschaft aus der Verlassenschaft Trojans abzuschließen.

Option für drei Parzellen

Für drei weitere Parzellen (664, 665, 668), die Richtung Südwesten direkt an Trojans Liegenschaft anschließen, wurden Optionsverträge abgeschlossen. Die Parzellen 664 und 665 umfassen jeweils gut 4.000 Quadratmeter Fläche, die Parzelle 668 ist mit etwas über 7.000 Quadratmetern das flächenmäßig größte Grundstück.

„Natürlich ist das etwas viel Fläche, aber es ist gut, wenn wir diese Grundstücke in unserem Besitz haben und die Hälfte davon 2023, den Rest 2024 als Bauland widmen. Das ist ein Riesenschritt für die Schaffung von neuem Wohnbauland in guter Lage, das wir in den kommenden Jahren anbieten können“, führte Köck in der Sitzung aus. Man würde dann über Baulandreserven verfügen, die für viele Jahre ausreichend seien. Als Kaufpreis kommt für alle Grundstücke ein Quadratmeterpreis von 11,65 Euro zum Ansatz.

Bauland-Kauf und Straßenbau als größte Investitionen

In der Sitzung wurde auch der Haushaltsvoranschlag für 2023 beschlossen. Der Ankauf von Baugründen ist darin mit 300.000 Euro als größe Einzelinvestition veranschlagt. Der Gemeindestraßenbau samt Straßenbeleuchtung und Umgestaltung des Kirchenplatzes schlägt ebenfalls mit 300.000 Euro zu Buche. 150.000 Euro sind für Rad-Verbindungswege vorgesehen und 110.300 Euro für die Feuerwehren.

Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig.

