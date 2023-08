Ulrike Ramharter vergrößert ihr Modegeschäft in Waidhofen

Die Steinecker-Filiale im Raiffeisenzentrum wird von Ulrike Ramharter, die direkt daneben ihre Modegeschäft betreibt, weitergeführt. Das ist das Ergebnis von Gesprächen zwischen Gottfried Steinecker, der Geschäftsführer und Inhaber von Steinecker-Mode, und der Waidhofner Modehändlerin. „Gottfried Steinecker fragte mich, ob ich die Waidhofner Filiale weiterbetreiben möchte“, berichtet Ulrike Ramharter. Das Randegger Unternehmen betreibt neben dem Stammhaus für Brautmode 15 Filialen in Oberösterreich, Niederösterreich und in Wien. Über zehn Jahre war Steinecker-Mode mit einer Filiale in Waidhofen vertreten.

Seit dem Jahr 1999 ist Ramharter-Mode in Waidhofen erfolgreich in der Modebranche tätig. Bereits vor 15 Jahren erfolgte der Umzug in das Thayazentrum. Ein neues Konzept mit der Konzentration auf namhafte Modelabels im qualitativ hochwertigen Segment war Basis für den bisherigen Erfolg.

Nach einigen Gesprächen war es so weit. Raiffeisenbank-Direktor Kurt Bogg war von Vermieterseite für das Thayazentrum involviert und innerhalb weniger Wochen konnte ein positiver Abschluss erzielt werden. Die zwei Geschäftsflächen werden zu einer zusammengelegt. Die Firma Steinecker hat noch bis Ende August geöffnet. Im September wird die ehemalige Steinecker-Filiale umgebaut.

Die beliebten Marken Cecil, Street-One und Opus werden das Sortiment von Ramharter Mode ergänzen und in einem neuen Shop-Konzept präsentiert. Auch der Herren- und der Anlassbereich wird erweitert. Mitarbeiterinnen von Steinecker werden das Team von Ramharter Mode verstärken. „Wir freuen uns schon, unseren Kunden die beliebtesten Marken in der Textilbranche auf einer Fläche präsentieren zu können. Mode auf 600 Quadratmetern bietet Vielfalt. Wir lieben Mode und freuen uns, unsere Kunden persönliche Beratung zu dürfen,“ betont die Firmenchefin Ulrike Ramharter. Die Eröffnung der neuen Geschäftsfläche findet Anfang Oktober statt.