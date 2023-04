Erweiterungspläne Gerüchte um Billa in Waidhofen/Thaya: Nur Ausbau, aber kein Billa Plus

Michael Schwab

Die ehemalige Helnwein-Filiale rechts neben dem bestehenden Billa-Markt soll für die Erweiterung genutzt werden. Foto: Michael Schwab

A uf Facebook brodelte in der vergangenen Woche die Gerüchteküche: Der Rewe-Konzern soll in Waidhofen/Thaya planen, den Billa-Markt in der Jägerteichstraße zu einem Billa Plus zu erweitern.