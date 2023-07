Langjähriger Obmann Alfred Sturm ausgezeichnet

Bei der Generalversammlung der Erzeugergemeinschaft Edelkorn im Gemeindesaal wurden Fragen wie „Wo soll die Reise hingehen? Was erwartet uns? Was können wir tun?“ ins Visier genommen.

Michaela Pichler von der RWA, Bereich landwirtschaftliche Erzeugnisse, konnte in ihrem Vortrag anschaulich aktuelle Einflüsse und Konsequenzen darstellen. Ebenso gingen Karl Schwarz von der Privatbrauerei Zwettl und Christof Strobl von Strobl-Naturmühle auf den Mehrwert der regionalen Partnerschaft und Produktion ein. Alle bekräftigten die Wichtigkeit für die regionalen Märkte, seine Stärken und Standpunkte zu kennen.

Generationenwechsel an der Spitze

Ein weiterer Hauptpunkt der Generalversammlung waren die Neuwahlen. Der langjährige Obmann Alfred Sturm stand nicht mehr zur Verfügung. Der neue Vorstand besteht nun aus Obfrau Barbara Widner und den beiden Obfrau-Stellvertretern Gerhard Bayer und Martin Wally.

Viele ehemalige Wegbegleiter nutzten die Gelegenheit, um sich für seine Bemühungen bei Alfred Sturm zu bedanken. In den vielen Jahren der Zusammenarbeit hatten sich auch einige gute Bekanntschaften entwickelt, was sich in den persönlichen Dankesworten und Geschenken zeigte. Als besondere Überraschung wurde ihm vom Vizepräsidenten der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Lorenz Mayr, und dem Generalsekretär der Landwirtschaftskammern Österreich, Ferdinand Lembacher, die Rudolf Buchinger-Plakette für seine Verdienste überreicht. Bei einem gemütlichen Mittagessen war dann noch Zeit aktuelle Probleme und Herausforderungen sowie lustige Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit zu besprechen.

Bemühungen für regionalen Mehrwert

Ein gelungenes Beispiel für die Bemühungen für regionalen Mehrwert ist die Erzeugergemeinschaft Edelkorn. Seit über 25 Jahren bemühen sich der Vorstand und die Mitglieder, im Waldviertel produziertes Getreide auch regional zu veredeln. Langzeitpartner sind dabei die Caj. Strobl Naturmühle GesmbH in Linz und die Privatbrauerei Zwettl. Die Vermarktung wird in Zusammenarbeit mit dem Raiffeisen-Lagerhaus Waidhofen durchgeführt.