Für Andreas Taufner war es Liebe auf den ersten Blick: Als der Behinderten-Betreuer auf der Suche nach einem Oldtimer im Jahr 2007 in Tirol den weißen Mercedes 180 Ponton sah, war für ihn eines klar: Dieses Auto wollte er haben.

Heuer „feiert“ der Oldtimer, der älter als sein Besitzer ist, seinen 60. „Geburtstag“. Das Alter sieht man dem automobilen Veteranen kaum an, wer Rost sucht, wird ihn eher an Taufners 15 Jahre altem Alltagswagen finden. Als der Eschenauer mit einer gewissen Vorliebe für Klassiker vor über einem Jahrzehnt ernsthaft den Einstieg in das Hobby „Oldtimer“ wagte, war für ihn zunächst vor allem eines wichtig: Er wollte keine „Bastelbude“ haben, die man erst einer Komplettrestaurierung unterziehen muss.

Deshalb fiel der erste Ponton-Mercedes (die Bezeichnung bezieht sich auf die freitragende Bauweise der Karosserie) auch gleich wieder aus der Auswahl. „Der Wagen war leider in einem sehr schlechten Zustand“, erinnert sich Taufner.

Dann fand er im Internet einen weißen Mercedes 180, Baujahr 1961, in Tirol. Der Besitzer wollte das Fahrzeug altersbedingt hergeben, da seine Kinder kein Interesse an dem Oldtimer zeigten und er sicherstellen wollte, dass das Auto in gute Hände gelangt. „Er hat den Wagen, nachdem er ihn gekauft hatte, selbst restauriert“, merkt Taufner an, dass hier wohl viel Herzblut drin steckte.

65 PS: Reisen statt Rasen. Per Hänger wurde der Mercedes ins Waldviertel überstellt. Bewegt wird das Fahrzeug nur in der warmen Jahreszeit und bei Schönwetter im näheren Umkreis, etwa bis Horn oder Weitra, vorzugsweise auf Nebenstraßen.

„Mit so einem Auto darf man es nicht eilig haben“, sagt Taufner. Mit einem 65-PS-Benzinmotor unter der Haube liegt der Fokus auf entspanntem Reisen. Bei 130 km/h ist Schluss – wobei Taufner darauf verzichtet, den Wagen derart zu „scheuchen“, hat der noch immer originale Motor doch immerhin schon 60 Jahre auf dem Buckel. Den Tachostand von nur 56.000 Kilometern bezweifelt Taufner etwas. Die Anzeige hat nur fünf Stellen. „Es kann gut sein, dass der Tacho schon einmal über die 99.999 gesprungen ist“, meint Taufner.

Neben gelegentlichen Alltagsausflügen liebt er es besonders, mit seinem Oldie auf Oldtimertreffen zu fahren: „Dort komme ich oft mit Leuten ins Gespräch, die früher auch so ein Auto gefahren haben. Und ein paar Preise habe ich schon gemacht.“ Ein weiteres Einsatzgebiet sind Hochzeiten im Freundes- und Bekanntenkreis. Dass bei der eigenen Hochzeit natürlich auch der Mercedes zum Einsatz kam, versteht sich von selbst.

Ersatzteile manchmal aufwendig zu beschaffen. Nötige Reparaturen hielten sich bisher in Grenzen, das „Pickerl“ gab es ohne Probleme. Eine zunehmende Herausforderung wird die Ersatzteilbeschaffung – dafür ist mitunter eine langwierige Suche im Internet erforderlich. Jetzt steht der Saisonstart bevor – der erste wichtige Termin ist die Pickerl-Überprüfung im April.