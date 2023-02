Oberndorf-Raabs: Zutaten für Körper und Geist

Essen, Trinken und Lachen – die „kulinar(r)ische Faschingssitzung“ der Laienspielgruppe Raabs bot diese den Körper und Geist gleichermaßen aufbauenden Zutaten dem Publikum zum Faschingswochenende und -ausklang. Der Veranstaltungssaal im Lindenhof war an diesen drei Tagen restlos ausverkauft.

Gabriel Auer, Patrick Dejmar und Roland Hauer auf der Jagd nach Bruno, dem Bären. Foto: Fotos: Monika Freisel

Regisseurin Helene Schimani hatte ihre vielen Ideen gemeinsam mit ihrem Team ausgearbeitet und in teils handfesten, teils hintergründigen Sketchen auf die Bühne gebracht. Dort wurden die differenzierten Erwartungen von Männern an Frauen und umgekehrt diskutiert, die vielen Gründe, um Alkohol zu trinken („Ich war der Bürgermeister von Wien“) aufgezählt oder empfohlen, welcher Facharzt welches Leiden behandelt (für Hämorrhoiden ist der Arschäologe zuständig) Aber auch die Gemeindepolitik, Bürgermeister, Vize und Stadträtin blieben nicht ganz verschont, so entpuppte sich Bruno, der Bär, nach seinem Abschuss als Vizebürgermeister Franz Fischer.

Körperliche Kondition von Jung und Alt im Widerspruch zur gängigen Erwartung: Roland Hauer und Michaela Dworan. Foto: Fotos: Monika Freisel

Das Lied „Schuld war nur der Bossa Nova“ wurde umgetextet in „Schuld war nur der Bus vom Rieder“ in Anspielung auf das Unternehmen Waldviertelreisen. „Find’n wirst mi‘ nie“ ist das Lied eines Mannes, der seine Frau verlässt, worauf der spontane Kommentar einer Dame aus dem Publikum folgte: „Wer sagt, dass wir ihn suchen?“. Die unverschämten Rechnungen im Stadthotel boten Anlass zum Streit eines Ehepaares mit der Hotelbetreiberin, endend mit der Drohung: „Das geben wir in die Zeitung, in die NÖN geben wir das!“

Tanzend, doch gänzlich ohne Worte, erzählten Bertl Reiß und Albert Sainitzer im Waschsalon eine Beziehungsgeschichte. Foto: Fotos: Monika Freisel

In einem Waschsalon stellten Mann und Frau zu Joe Cockers Song „You can leave your hat on“ im Ausdruckstanz, ganz ohne Worte, eine anfänglich erotische Beziehungsgeschichte dar. Perfekt gespielt war die Rolle der Klofrau vom Kanzleramt, die in gebrochenem Deutsch von den Menschen erzählte, die ihr in ihrer Arbeitsstätte begegneten. Die vielen Ideen von Handwerkern auf einer Baustelle erwiesen sich allesamt als nicht praktikabel.

Das Publikum war begeistert vom guten Essen, vom Bier und vom Wein und ganz besonders von den „Narren“ auf der Bühne, deren Engagement mit enthusiastischem Applaus belohnt wurde.

