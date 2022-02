13 Wehren wegen Sturmtief "Ylenia" im Bezirk Waidhofen im Einsatz

Mit Böen von bis zu 95 km/h fegte das Sturmtief "Ylenia" über den Bezirk Waidhofen an der Thaya hinweg. Bereits in der Früh kam es zu ersten Feuerwehreinsätzen wegen umgestürzter Bäume. Der Einsatzschwerpunkt lag in den Gemeinden Raabs an der Thaya, Karlstein an der Thaya und Groß Siegharts.

In der Gemeinde Karlstein prallte ein Pkw-Lenker gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Baum. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, der Autofahrer blieb unverletzt.

Auf der B36 bei Eschenau (Gemeinde Vitis) wehte der Wind einen unbeladenen Autoanhänger um, den die Mitglieder der örtlichen Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei wieder auf die Räder stellten. Der Lenker konnte seine Fahrt fortsetzen.

Um die Mittagszeit eilten die Feuerwehren Liebnitz und Raabs zu einem örtlichen Hotelbetrieb: Ein Baum war auf das Dach des Restaurants gestürzt und Teile des abgebrochenen Stamms waren in den Innenhof gefallen.

Die Feuerwehren führten Sicherungsarbeiten durch, damit keine unmittelbare Gefahr mehr bestand. "Die Baumreste werden in den kommenden Tagen von einem Privatunternehmen entfernt", berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando (BFKDO) Waidhofen in einer Aussendung am Donnerstagnachmittag. Der Betrieb sei derzeit wegen Umbauarbeiten geschlossen, daher waren glücklicherweise keine Gäste vor Ort und es gab keine Verletzten.

Bereits am Vormittag war ein Baum auf ein Garagendach in Raabs gefallen, auch hier hatte die Feuerwehr Teile des Baums entfernt.

Am Nachmittag stürzte in Frühwärts (Gemeinde Gastern) ein Baum auf ein Wohnhaus. Auch hier standen die freiwilligen Helfer im Einsatz.

In Summe standen am Donnerstag in Raabs an der Thaya, Karlstein an der Thaya, Groß Siegharts, Vitis, Gastern und Kautzen insgesamt 13 Feuerwehren mit über 80 Mitgliedern im Einsatz.

