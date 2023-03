Bezirk Waidhofen: Die Jugend auf der Walz

„Let’s Walz“ lautete das Motto der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer, und 111 Lehrlinge folgten dem Aufruf, auf Wanderschaft zu gehen. Auch vier Lehrlinge aus dem Bezirk Waidhofen werden einen Monat lang ihre Ausbildungsstelle verlassen und bei einem Partnerbetrieb im Ausland wertvolle Erfahrung sammeln.

Für Markus Bartl aus Thaya, Elektrotechnikerlehrling im dritten Lehrjahr bei Test-Fuchs in Groß Siegharts geht dadurch ein lang gehegter Traum in Erfüllung. „Ich wollte schon immer reisen und andere Länder sehen. Seitens der Firma wurde ich auch bei der Bewerbung unterstützt“, freut sich Bartl schon auf ein Monat in Las Palmas, wo auch ein Spanisch-Kurs auf dem Programm steht, und er hofft, durch den Austausch neue Perspektiven zu finden. Für ihn geht die Reise Mitte April los.

Bereits Anfang März packt Verena Buxbaum, Tischlereitechnikerin im vierten Lehrjahr bei der Firma Wistrcil in Aigen, die Koffer. Ihr Reiseziel liegt in der Nähe von Belfast. „Ich unterstütze diese Aktion, weil die Lehrlinge dadurch viel selbstständiger werden. Auch in der persönlichen Weiterentwicklung sehe ich eine Chance für die Jugendlichen, da sie großteils auf sich alleine gestellt sind“, verweist Lehrherr Hermann Wistrcil darauf, dass Verena Buxbaum ins EU-Ausland reist und auch die entsprechenden Dokumente benötigt.

Die Finanzierung der Praktika erfolgt mit Mitteln aus dem EU-Programm Erasmus+ sowie durch die Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer NÖ. Für Lehrlinge und Lehrbetriebe fallen für das Praktikum keine Kosten an. Um die Organisation kümmert sich die Abteilung Bildung der Wirtschaftskammer NÖ in Kooperation mit dem Verein für internationalen Fachkräfteaustausch (IFA).

