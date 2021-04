Eigentlich war es seine Tätigkeit im Bereich Forschung und Wirtschaft, die Ewald Volk Ende der 1980er-Jahre ins Waldviertel geführt hat: Der gebürtige Südburgenländer war am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung tätig, bekam dann die Chance, von der Theorie in die Praxis zu wechseln – und wurde Bundesbeauftragter fürs Waldviertel, später Regionalmanager. Als Vorzeigeprojekt aus dieser Zeit nennt er heute noch den grenzüberschreitenden Access-Industrial-Park in Gmünd.

Im Waldviertel hat Ewald Volk aber auch andere Interessen verwirklichen können. In seinem ehemaligen Wohnort in Alt-Nagelberg – dort war er drei Jahre für die SPÖ im Gemeinderat – hat er Schlittenhunde gehalten und sogar mehrere Meisterschaften organisiert. Ein weiterer beruflicher Meilenstein war die Gründung von Radio Waldviertel im Jahr 1998. Von dort ging es für Ewald Volk zu „HiT FM“, zu Spitzenzeiten war er Geschäftsführer von acht Unternehmen im Medienbereich.

Seit über 30 Jahren ist Volk als selbstständiger Unternehmensberater tätig – und seit zehn Jahren als Dozent an der Fachhochschule St. Pölten. Die Leitung des Bachelor-Studiengangs „Medienmanagement“ hat er im vergangenen Sommer nach sieben Jahren abgegeben. Als Betriebsrats-Vorsitzender ist er weiterhin tätig, auch seine Erfahrungen aus der Radio-Branche gibt er an junge Menschen weiter. Diese Tätigkeiten bereiten ihm große Freude, erzählt er. Privat hat es Ewald Volk nun nach Litschau verschlagen. Allerdings ohne Schlittenhunde – dafür mit einem Haushund und dem Skilanglauf und der Gartenarbeit als Hobbys.