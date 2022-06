Award für ehemalige HAK-Schülerin aus Waidhofen/Thaya

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Nach New York, Hamburg und Wien fand der internationale Speakerslam zuletzt in Mastershausen, Deutschland, statt. Bei diesem Slam messen sich Redner aus unterschiedlichen Nationen und Fachgebieten miteinander. In nur vier Minuten gilt es, das Publikum zu begeistern, die Message auf den Punkt zu bringen und einen klaren Kopf zu behalten. Denn nach genau 240 Sekunden wird das Mikro abgeschaltet.

Einzigartig war diesmal, dass der Slam parallel auf zwei Bühnen stattfand und 140 Speaker aus 19 Nationen antraten, womit ein neuer Weltrekord aufgestellt wurde. Die Warteliste für diesen Slam ist lang. Einen dieser begehrten Plätze auf der Startliste erhielt die Waidhofner Unternehmensberaterin Cornelia Behrends, die als Expertin für Persönlichkeitsentwicklung überzeugte. Sie setzte sich unter 140 Speakern durch und holte den begehrten Excellence Award ins Waldviertel.

Mit im Publikum sind Vertreter der Medienbranche, der Werbung und des Verlagswesens. Den deutschen Bestsellerautor und ebenfalls Top-Speaker Hermann Scherer begeisterte an Cornelia Behrends Keynote speziell die Feinsinnigkeit sowie die Klarheit der Aussage und nicht zuletzt der „österreichische Schmäh“.

Kernaussage ihrer Rede war, „wie man das Beste für sich erreichen kann“ – ein Thema, mit dem sich die Kommunikationstrainerin und Key note-Speakerin tagtäglich mit ihren Klienten beschäftigt. Die Liebe zum „Reden Schwingen“ entdeckte Cornelia Behrends in der HAK Waidhofen. Schon während der Schulzeit nahm sie an verschiedenen Redewettbewerben teil und überzeugte bereits damals.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.