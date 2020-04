Anstieg: 19 neue Covid-Infektionen im Bezirk Waidhofen .

Der sprunghafte Anstieg der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Bezirk Waidhofen, der am Samstag registriert wurde, setzte sich auch am Ostersonntag fort. Waren es am Samstag noch 33 bestätigte Infektionen, sind es jetzt bereits 52.